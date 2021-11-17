İki maske mi yoksa N95 mi takmalı?

Yeni ve daha bulaşıcı korona virüs varyantları ortaya çıktıkça; maskeler hakkında söylenenler de her gün değişiyor. Bu da insanların kafasını karıştırıyor.

Maske üreticisi MatuMed A.Ş. Kalite Kontrol Müdürü Hakan Yılmaz, maske tercihi ve kullanımıyla ilgili bilmeniz gereken son gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi:

ÇİFT MASKE DAHA İYİ KORUR MU?

Çift maske takmak aynı anda iki maskeyi üst üste takmak demektir. Bu daha fazla partikülü engeller, çünkü iki katman bulunur, yüze daha iyi oturur ve daha az boşlukla daha fazla sızdırmazlık sağlanır. Çift maske takmak, kullandığınız maskenin daha gelişmiş olmasını sağlamanın en kestirme yoludur.

Bir maske ile nefes alıp veremiyorsanız, iki şeyden biri ortaya çıkar. Çok fazla direnç oluştuğunda maske sızdırmaya başlar ya da o kadar rahatsız eder ki maskeyi çıkartırsınız.

MAVİ CERRAHİ MASKELER NE KADAR ETKİLİ?

Cerrahi maskelerin filtreleme özelliği değişkenlik göstermektedir. Cerrahi maske kutuları üstündeki ASTM numarasına bakın. Bunlar her boyuttaki aerosolleri filtrelemekte iyidir. Özellikle seviye 2 ve 3 iyidir.

Cerrahi maskelerin dezavantajı ise maskelerin yüze iyi oturmamasıdır. Bu yüzden aşırı derecede sızdırıyorlar. Çift maske takmak işte bu noktada yardımcı olabilir.

GÖZLÜK VEYA AYNA DENEYİ YAPIN

Gözlükleriniz buğulanıyorsa maskenin üst kısmından hava sızıyor demektir. Gözlüğünüz yoksa bir gözlük takıp deneyebilirsiniz.

Bunu anlamanın başka bir yolu da şöyle: Aynanın önünde durun ve kuvvetlice nefes verin. Göz kırptınız mı? Eğer kırptıysanız bu, dışarı kaçan havanın göz kapaklarına çarptığı yani, maskenin çevresinden sızdığı anlamına gelir.

N95 MASKEM VAR, TAKMALI MIYIM?

N95 maskeniz varsa bunu kullanmalısınız. Bir dostunuzla yürüyüşe çıkarken ya da dışarıda bir oyun alanındaysanız N95 takmanıza gerek yoktur. Fakat kapalı ortamda, bir restoran ya da bakkalda veya pek çok insanla birlikte kapalı bir alanda iseniz N95 takmak iyi bir fikir.

Maskenin yüzünüze tam olarak oturması için burnun üst kısmındaki metal tırnağı rahatsızlık hissi oluşana kadar elinizle sağlam bir şekilde sıkıştırmanız gerekir. Yüze tam oturan N95’leri dayanılmaz ölçüde rahatsız edici buluyorsanız kullanmayın, çünkü onları bir süre sonra çıkarma olasılığınız son derece yüksek.

Çok küçük partiküllerin yüzde 95’ini filtreleyen sertifikalı N95 maskesi üstüne ikinci bir maske takmak gerekli değildir. Çin üretimi ve bu maskenin eşdeğeri olan KN95 maskesi de ikinci bir maske takmadan kullanılabilir. Ne yazık ki piyasada çok sayıda sahte KN95 maskesi var.

N95, KN95 GİBİ MASKELER TEK KULLANIMLIK MIDIR?

Bu tür maskeler, gözle görülür şekilde kirlenene ya da hasar görene kadar kullanılabilir. Birden fazla kullanım filtreyi bozmaz. Maskede bozulma ihtimali olan nokta, yüze olan uyumudur.

Tekrar kullanılması düşünülen maskeler kağıt torba ya da kapağı açık bir plastik kutuda, kuru ve diğer şeylerden uzakta tutulmalı.

Eğer N95 maske yıkanırsa, elektrostatik filtreleme özelliği hasar görür.

ÇOCUKLAR NE TÜR MASKE TAKMALI?

Çocukların çift maske takmasına gerek yok. Çocuklar için iyi olan küçük boyutlu cerrahi maskeler bulunmaktadır. Ancak yüze iyi oturan bir kumaş maske de yarar sağlayacaktır.

Bu yaş grubu için anahtar kelime rahatlıktır. Maske yüze iyi oturmalı ama rahat konuşmaya imkan vermelidir.