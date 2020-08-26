Koronavirüsün gözdeki belirtileri | Covid-19 göz tutulumu yapabiliyor!

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu, Covid-19 pandemisi sürecinde göz enfeksiyonlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek “Yeni koronavirüs solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabiliyor ve hatta ilk bulgular gözde olabiliyor. Bu nedenle gözde kızarıklık, yaşarma ve çapaklanma gibi şikayetlerde koronavirüs ihtimalini de akla getirmekte fayda var” diyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu, yaz aylarında göz sağlığında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yazın özellikle alerjik göz hastalıkları başta olmak üzere; konjonktivit ve göz nezlesi daha sık görülüyor. Halk arasında ‘gözde büyüyen et oluşumu’ olarak bilinen “pterjium” da güneşle beraber büyürken, güneş ışığı katarakt gelişimi ve sarı nokta hastalığının oluşumuna da neden olabiliyor., yaz aylarında görülen göz enfeksiyonlarının genelde kuru, sıcak, tozlu ve polenli havalardan veya havuzlardan bulaşabildiğini belirterek “Göz enfeksiyonları gözlerde kızarıklık, çapaklanma ve kaşıntı, yanma, batma, sulanma, ışığa karşı hassasiyet, görme bozukluğu ile kendini gösterebilir. Burada sorun çoğunlukla bakteriyel sebeptir ve bakteriyel enfeksiyonlar temasla bulaşabilmektedir. İlk olarak hastanın diğer gözüne bulaşır. Sonrasında hastaya yakın temasta bulunan diğer kişilere de geçebilmektedir” diyor.

Otel ve toplu kullanım alanları büyük risk taşıyor!

Bakteriyel enfeksiyonların yanı sıra viral enfeksiyonların da önemli bir risk olduğunu vurgulayan Dr. Uğur Yılmaz Mumcu, viral enfeksiyonların çok daha kolay bir şekilde bulaştığı için daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Otel ve toplu kullanım alanlarının özellikle de Covid-19 pandemisinin göz hastalıkları açısından daha fazla risk taşıdığına dikkat çeken Dr. Uğur Yılmaz Mumcu “Bu virüsü taşıyan kişilerin göz ve solunum yollarındaki salgıları bulaşmaya ve hastalığın yayılmasına sebep olmaktadır. Hastalarımızı özellikle ellerini gözlerine değdirmemeleri, evde hijyene dikkat etmeleri, havlu gibi kişisel hijyen malzemelerini ayırmaları, kalabalık ortamlara girmemeleri, havuz gibi toplu kullanım alanları kullanmamaları gerektiği konularında uyarıyoruz. Gözlerinde kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, sonrasında çapaklanma ve kulak önündeki lenf bezlerinde şişme görülenlerin mutlaka muayene olmaları gerekir. Aksi halde muayene olmadan gelişigüzel ilaç veya damla alıp kullanmak görme kaybına bile neden olabilir” diyor.

Gözünüzde bu belirtiler varsa!

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabildiğini, hatta ilk bulguların gözde olabildiğini vurgulayan Dr. Uğur Yılmaz Mumcu, virüsün göze damlacık, yetersiz hijyen ve ellerimiz aracılığıyla bulaşabildiğini söylüyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu şöyle konuşuyor: “Diğer viral kırmızı göz hastalıklarında olduğu gibi yeni koronavirüs belirtileri arasında da gözde kızarıklık, çapaklanma, sulanma gibi bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu şikayetlerle başvuran hastada ayırıcı tanıda akla koronavirüsü getirmekte fayda var. Göz doktoruna konjonktivit ile başvuran hastada ateş, solunum yolu tutulumu bulguları varsa ve öksürük, solunum güçlüğü de eşlik ediyorsa koronavirüs akla getirilmeli. Tüm hastalar için poliklinik hizmeti sırasında sosyal mesafeyi koruyacak ve temizlik kurallarına dikkat edilecek şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.”

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