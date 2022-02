Sabahları neden ılık limonlu su içmeliyiz

“Neden ılık limonlu su içmeliyiz?” Sorusu sık sık karşıma çıkan sorulardan. Danışanlarım bugünlerde bir şeyin nedenini bilmeden körü körüne uygulamak istemiyor. İşte bu nedenle size ılık limonlu suyu, uyanır uyanmaz içmenin faydalarından bahsetmek istiyorum:

1. Öncelikle yeterince su içmek vagus sinirini uyarıyor. Önceki paylaşımlarımdan hatırlayanlarınız olabilir, vagus siniri bizim için çok önemli.

2. 0da sıcaklığından biraz daha sıcak limonlu su ile güne başlamak tüm gece boşalmış sindirim sistemimizi temizler, tüm organlarımız adeta yıkanır.

3. Ilık limonlu su aynı zamanda organlarımıza masaj etkisi yapar.

4. Ağız kuruluğu ve dehidrasyon, yani susuzluk sağlıklı ağız bakterilerinin dengesizliğine de yol açabilir. Ağızdaki kötü bakteri bağırsaktaki kötü bakteri demektir.

5. Limon asidik olsa da yapısı itibariyle mideye girdiğinde detoks etkisi yapar. Uzun zamandır mideye ilk giren olduğundan dışkıyı da harekete geçirir.

6. Ilık limonlu su içmek bağışıklık sistemini güçlendirir. Limonun C vitamini içerdiği malum. Bu, soğuk algınlığı ve grip mevsiminde ve ayrıca stresli zamanlarda sağlıklı kalmanın basit bir yoludur. Sadece limon kokusunun bile stresi azalttığı ve ruh halini iyileştirdiği kanıtlanmış.

7. Limon suyu ayrıca kan şekerini düzenlemede yardımcı olur. Limonda bulunan lifler, şeker emilimini yavaşlatır. Ilık limonlu su; kan şekerini düşürmek için en iyi yollardan biridir. Kandaki yüksek şeker, su ile daha rahat atılır.

8. Limon aynı zamanda muz kadar potasyum kaynağı. Potasyumun ana işlevi vücuttaki sıvı dengesini sağlamak. Ayrıca Potasyum, tansiyon, kaygı, stres, böbrek hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

Tüm bu yararlardan sonra hala neden Ilık limonlu su içmeliyiz diyorsanız bir iki şey daha eklemek isterim diyen Pelin Bozkurt Bilgiç devam etti: “Limonlu su vücudunuzda sindirime yardımcı dedik; bunun nedeni, sitrik asit vücudunuzdaki çeşitli enzimlerle etkileşime giriyor ve mide suyunun salgılanmasını uyarıyor. Ve bu, yiyeceklerin ve sindirim sisteminizde sorunsuz bir şekilde hareket etmesine ve hazımsızlığa yardımcı oluyor. Limonlu su; hem eklem ağrılarını hem de kas ağrılarını azaltır. Limonlu su; diş ağrısı ve diş eti iltihabına iyi gelir. Ancak sitrik asit diş minesini aşındırabileceğinden, limonlu su içtikten sonra 20-30 dakika içinde normal su için. Bir de size Limonlu Suyumun Tarifini vermek isterim:

Sabah Suyu Tarifim

1 bardak ılık su

1/2 limon suyu

1 dal taze nane

2 adet kurutulmuş ceviz yaprağı



WELL BEING UZMANI / CHEF PELİN BOZKURT BİLGİÇ KİMDİR ?

Hayatını "Güzel Yaşa Güzel Yaş Al" felsefesi ile tasarlayan Pelin Bozkurt Bilgiç sağlıklı beslenme hakkında doğru bilgiye ulaşmak için Cornell Universitesi Nutrition Healthy Living Eğitimi almıştır.

Hazırladığı özel tarifleri bir araya getirdiği "Sağlıklı Misafir Sofram" isminde bir kitabı vardır. Ayrıca televizyonda BizimEv TV'de "Pelin'le Geleneksel Lezzetler ve Modern Tarifler" adında bir program sunmaktadır.

Youtube'da ve Instagram'da kendi kanalında tariflerini ve bilgilerini sevenleri ile paylaşmaktadır.

Ayrıca daha çok kişiyi Güzel Yaşam Mutfağına çekmek için Açlık Oyunları, Şekere Neden Aşeriyoruz gibi online ve offline eğitimler vermektedir. Sofra, Beef&Fish, Breakfast gibi Türkiye'nin önde gelen yemek dergilerinde yazıları çıkmaktadır.

Hayat boyu öğrenme yolculuğunda The School of Health Sciences, Ketogenic Diet Nutrition Health Coach, Ayrvedik Well Aging Yoga Terapi Eğitimlerini de heybesine doldurmuştur. Hem eğitim vermeye, hem de danışmanlık vermeye devam etmektedir. 2021 yılında byProtokol Dergisi tarafından "Yılın En Başarılı Sağlıklı Beslenme Ödülü"'ne layık görülmüştür.