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Tansiyon, hipertansiyon nedenleri | Genç yaşta tansiyon hastası olmayın!

Haraketsizlik, sigara, kafein ve nikotin bağımlılığı, uyku düzeni bozukluğu hipertansiyonu tetikliyor. Hipertansiyon ise ölümcül hastalıkları...

Tansiyon, hipertansiyon nedenleri | Genç yaşta tansiyon hastası olmayın!

Haraketsizlik, sigara, kafein ve nikotin bağımlılığı, uyku düzeni bozukluğu hipertansiyonu tetikliyor. Hipertansiyon ise ölümcül hastalıkları...

07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:12
Tansiyon, hipertansiyon nedenleri | Genç yaşta tansiyon hastası olmayın!

Tansiyon, hipertansiyon nedenleri | Genç yaşta tansiyon hastası olmayın!


Gençler arasında hızla yaygınlaşan hipertansiyon'un nedenleri arasında yüksek oranda tuz kullanımı öne çıkıyor.. Ancak hipertansiyonu yenmek, hipertansiyon ile karşılaşmamak mümkün.

Son yıllarda tansiyonu yüksek bireylerin yaşadığı toplum haline geliyoruz. Hızla yükselen tansiyon en önemli nedenlerinden birinin yoğun olarak tuz kullanımın neden olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik hipertansiyon kaynaklı ölüm oranları da Türkiye için önemli bir tehdit. 

Uzmanlar hipertansiyondan kaynaklanan ölümlerin başında; inme, böbrek yetmezliği, kalp krizleri ve yetmezliklerinin geldiğini dikkat çekiyor.

Türkiye'de 20-40 yaş arası yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'unun hipertansiyon hastası olduğunu, özellikle 30-35 yaşları arasında giderek artan bir sağlık sorunu haline geldiğini belirten uzmanlara göre bu hastalığın nedenleri ise şunlar; Hareketsiz yaşam, stres, kafein, sigara ve aşırı kilo... 

KAHVALTIDA BAŞLIYOR

Uzmanlar Türk mutfağının vucudun tuz ihtiyacını karşılayacak yemek sistemleriyle dolu olduğuna dikkat çekerek "Sabah yenilen sucuklu yumurtanın bile tek başına bir günlük tuz ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Kahvaltıda başlaşan tuz baskısı her öğünde tekrarlanıyor" diyor. 

Yüksek tuz içeren gıdaları şöyle sıralanıyor: "Sucuklu yumurta 5,5 gram, lazanya 3,5 gram, kuru fasulye 8,6 gram, pirzola 3,5 gram, fast food 3 gram, İskender 8 gram, 1 dilim pizza 5,5 gram."

Hipertansiyon göz, böbrek ve kalp gibi organlarda hasara yol açıyor. Böbrek fonksiyonlarının yitirilmesine bağlı böbrek yetersizlikleri hipertansiyonun bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. İnme ve felçle sonuçlanabilecek beyin hasarlarına da neden oluyor. Ergenlik döneminde aşırı kilolu çocuklarda mutlaka tansiyon ölçümü yapılmalı.
 

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Son Güncelleme: 07.08.2019 08:29
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