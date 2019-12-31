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Tarçın ve portakal aromalı Bali Masajı ile yeni yıla taptaze bir başlangıç

Wish More Hotel Fitness & SPA merkeziyle hizmet veren, 2020’ye bedenen ve ruhen arınarak, dinamizm ve enerjiyle girmek isteyen misafirlerinin yeni yıl dileklerini gerçek kılıyor.

31 Aralık 2019 Salı 09:32
Tarçın ve portakal aromalı Bali Masajı ile yeni yıla taptaze bir başlangıç

Tarçın ve portakal aromalı Bali Masajı ile yeni yıla taptaze bir başlangıç


Wish More Hotel Fitness & SPA, yoğun ve stresli iş yaşamından yorulanlar için hazırladığı çok özel Bali Masajı ile yeni yıla ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak girmek isteyen misafirlerine benzersiz bir masaj deneyimi yaşatıyor. 2020 yılına taptaze bir başlangıç yapmak isteyen sevdikleriniz için en anlamlı yeni yıl hediyelerinden biri olacak Bali Masajı, organik tarçın ve portakal ile hazırlanan özel yağlar eşliğinde, alanında uzman yabancı masaj terapistleri tarafından uygulanıyor.

Hareketli şehir hayatına uyum sağlarken bir yandan da sağlığına özen gösteren misafirlerine Wish More Hotel Fitness & SPA merkeziyle hizmet veren, 2020’ye bedenen ve ruhen arınarak, dinamizm ve enerjiyle girmek isteyen misafirlerinin yeni yıl dileklerini gerçek kılıyor.

Yeni yılda en güzel hediye

Lüks ve estetiğin bir araya geldiği Wish More Hotel SPA’da, alanında uzman, deneyimli masaj terapistleri tarafından yeni yıla özel olarak hazırlanan Bali Masajı, organik tarçın ve portakaldan oluşan baş döndürücü aromalı, özel yağlar eşliğinde uygulanarak misafirlere yıl boyunca unutulmayacak, benzersiz bir masaj deneyimi yaşatıyor. Günlük hayatın yoğun temposundan bunalanlar, yeni yıla taptaze bir başlangıç yapmak isteyenler için en güzel yeni yıl hediyesi niteliğindeki Bali Masajı, organik portakal ve tarçından yapılmış, benzersiz bir dokuya ve ferahlatıcı kokulara sahip masaj yağları kullanılarak misafirleri tüm yorgunluk ve streslerinden arındırıyor.

Tüm bedene yayılan derin rahatlama

Wish More Hotel Fitness & SPA’nın deneyimli masaj terapistlerinin tüm yılın yorgunluğunu atmak isteyen misafirler için bütün vücuda güçlü hareketlerle uyguladıkları Bali Masajı, kan dolaşımını hızlandırıp kas gerginliğini azaltarak vücutta derin bir rahatlama sağlıyor.

Geleneksel Bali Masajı’nı yeni yıla özel olarak farklı aromatik yağlarla uygulayan terapistler, Wish More misafirlerinin yeni yılı capcanlı ve tazelenmiş olarak karşılamalarını sağlıyor.

Ruhu ve bedeni arındıran hizmetler

2.000 metrekarelik genişliği ile dikkat çeken Wish More Fitness & SPA, doğu ve batı prensiplerini uzlaştıran bütünsel bakım ritüelleriyle hizmet veren SPA merkezi ve son teknoloji ile donatılan ekipmanlara sahip fitness salonu ile faaliyet gösteriyor. Ruhu ve bedeni arındıracak hizmetlerin bir araya geldiği, konusunda uzman yabancı masaj terapistlerinin görev yaptığı modern SPA merkezinin beş farklı masaj odası bulunuyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde kişiye özel veya grup halinde egzersizlerin uygulanabildiği fitness merkezinde ise enerji dolu programlar ile motivasyonun hiç düşmeyeceği bir deneyim yaşatılıyor.


Wish More Hotel Istanbul hakkında:

Wish More Hotel Istanbul, 2016 yılında Bayrampaşa’da hizmete açılmıştır. 5 yıldızlı otel kategorisindeki otel, metro istasyonuna yürüme mesafesinde bulunan merkezi lokasyonu, gönülden servis yaklaşımı, kent kültürünü yansıtan hizmet özellikleri ve iş dünyasına özel yenilikçi uygulamaları ile gerek iş gerek tatil amaçlı seyahat eden misafirlerine, keyifli ve konforlu bir konaklama deneyimi sunmaktadır. Wish More Hotel Istanbul’un 29’u süit toplam 198 odası, bir konferans salonu ve bir balo salonunun da içinde yer aldığı 10 toplantı salonu, açık etkinlik alanı ve restoranı bulunmaktadır. 2000 metrekare alana kurulu Wish More Fitness & SPA hem otel misafirlerine hem de otel dışından üyelere açıktır. Wish More Hotel, Türkiye çapında ve uluslararası alanda hizmet veren bir oteller zinciri yaratmayı hedefleme

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