Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

TÜSAD’dan corona virüsü bilgilendirmesi | Nasıl korunmalı?

TÜSAD Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösteren corona virüsü ile ilgili bilgilendirme yaptı

24 Ocak 2020 Cuma 16:33
TÜSAD’dan corona virüsü bilgilendirmesi | Nasıl korunmalı?

TÜSAD’dan corona virüsü bilgilendirmesi

Çin’in Wuhan kentinde yaşanan corona viral salgın haberlerine ilişkin açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösteren corona virüsü ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Çin’in Wuhan kentinde solunum yolu enfeksiyonu ve pnömoniye (zatürre) neden olan viral salgın haberlerine ilişkin açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu şu açıklamalarda bulundu: “Corona virüsler, basit soğuk algınlığından SARS ve MERS gibi ciddi hayati tehdit edici hastalığa kadar farklı klinik tablolara neden olabilen geniş bir virüs ailesidir. Sıklıkla hayvanlarda enfeksiyon yapar, daha nadir olarak hayvandan insana geçebilirler. Çin’in Wuhan kentinde solunum yolu enfeksiyonu ve pnömoniye (zatürre) neden olan viral salgında, daha önce insanda tanımlanmamış yeni tip corona virüs saptanmıştır.’’

Hastalığın seyrinin üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzerlik gösterdiğinin altını çizen Kömürcüoğlu: “Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalığın solunumsal semptomlara, ateş, öksürük, nefes darlığı, solunum güçlüğüyle seyrettiği bildirilmiştir. Nasıl bulaştığı ve hangi hayvandan geçtiği tam olarak bilinmemektir. Hastalığın kuluçka süresi ve kesin bulaşma yolu henüz tanımlanmamıştır. Ancak solunum semptomları ile seyretmesi ve pnömoniye (zatürre) neden olması nedeniyle damlacık enfeksiyonu ile bulaşma olasılığını artırmaktadır’’ diye konuştu.

Korunma yöntemleri

Kömürcüoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Corona virüsünden korunma yöntemlerinde nezle ve gribal hastalıklarda önerdiğimiz genel hijyene dikkat edilmesi çok büyük önem taşıyor. Sık sık ellerin yıkanması, hapşırık/ öksürük sırasında ağız ve burunun kapatılması, maske ve tek kullanımlık mendillerin tercih edilmesi, hasta kişilerle temasın önlenmesi, kalabalık alanlarda havalandırmaya dikkat edilmesi ile bulaşma riski azaltılabilir. Gıdaların iyi pişilerek tüketilmesi de bir diğer önlem olarak sayılabilir.’’

Corona virüsü belirtisi 2 günde kendini gösteriyor
Corona virüsü belirtisi 2 günde kendini gösteriyor
Corona virüsü kabusu tüm dünyayı sarıyor | Ölüm haberleri geliyor
Corona virüsü kabusu tüm dünyayı sarıyor | Ölüm haberleri geliyor
Domuz gribi | Zamana karşı yarışta ilk iki güne dikkat
Domuz gribi | Zamana karşı yarışta ilk iki güne dikkat
Sivri sinekle gelen ölümcül hastalık | Batı Nil Virüsü
Sivri sinekle gelen ölümcül hastalık | Batı Nil Virüsü
Zatürreye karşı aşı kalkanı | Aşılama ile zatürre önlenebilir
Zatürreye karşı aşı kalkanı | Aşılama ile zatürre önlenebilir
Kadınlar evde HPV testi yapabilecek
Kadınlar evde HPV testi yapabilecek
Son Güncelleme: 24.01.2020 16:58
Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsüMERSSARS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnfluenza geri geldi | Uzmanından önemli uyarılar
İnfluenza geri geldi | Uzmanından önemli uyarılar
Corona virüsü belirtisi 2 günde kendini gösteriyor
Corona virüsü belirtisi 2 günde kendini gösteriyor
Kanser tedavisinde yan etkileri azaltan bitkiler
Kanser tedavisinde yan etkileri azaltan bitkiler
Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı'ndan uyarı | Ölümcül tehlike
Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı'ndan uyarı | Ölümcül tehlike
Kadınlarda kısırlığın 7 belirtisi
Kadınlarda kısırlığın 7 belirtisi
Gribe karşı, nar kabuğu, zencefil, zerdeçal kalkanı
Gribe karşı, nar kabuğu, zencefil, zerdeçal kalkanı
Parkinson taraması hastaların yaşam konforunu artırıyor
Parkinson taraması hastaların yaşam konforunu artırıyor
Domuz gribi | Zamana karşı yarışta ilk iki güne dikkat
Domuz gribi | Zamana karşı yarışta ilk iki güne dikkat
Kalça ve diz protez ameliyatı öncesi uzmanından tavsiyeler
Kalça ve diz protez ameliyatı öncesi uzmanından tavsiyeler
Varis, otuzundan sonra sizi de vurabilir 
Varis, otuzundan sonra sizi de vurabilir 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim