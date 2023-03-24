Unutkanlık gençlerde yaygınlaşıyor

Nörolojik bir sorun olan unutkanlığın pek çok farklı nedenle de ortaya çıkabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Eğer yaşanan unutkanlıklar kişinin iş, aile ve sosyal hayatını etkilemeye başlamışsa bu durum nörolojik açıdan bir hastalık belirtisi olarak kabul edilir ve her sebep için farklı tedaviler planlanabilir. Şehir hayatının getirdiği zorluklar, yetersiz uyuma, sağlıksız beslenme, teknolojik ürün kullanımındaki aşırılıklar son dönemde gençler arasındaki unutkanlığın nedenleri arasında yer alıyor ” dedi.

Günümüzde bazı unutkanlıkların iyi seyirli olabildiğini ve teşhisine göre tedavinin planlanabileceğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Unutkanlıkların birbirinden farklı sebepleriyle karşılaşmak mümkün. Bunlar arasında depresyon, anksiyete, konsantrasyon bozukluğu, dikkat eksikliği, B12, folik asit gibi bazı vitaminlerin eksikliği, tiroit bezinin az çalışması, karaciğer, böbrek ve kalp gibi organ yetmezlikleri ve ileri evre Parkinson, Alzheimer gibi beynin dejeneratif hastalıkları sayılabilir” açıklamasında bulundu.

Dalgınlık ve evde ocağı açık bırakma hastalık belirtisi olabilir

Genç yaşta unutkanlığın sebepleri

Unutkanlığın günlük yaşamda farklı nedenlerle insanların karşısına çıkabildiğinin altını çizen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü,“Kelime bulmada zorluk, yakın zamanda okunan bir kitabı ya da izlenen bir filmi hatırlayamama, günleri karıştırma, dalgınlık, aradığını bulamama, okuduğunu anlamama, eşya isimlerini çıkaramama, aynı soruyu tekrar tekrar sorma ya da evde ocağı açık bırakma gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor” dedi.

Genç yaşta görülen unutkanlığın özellikle son yıllarda çok yaygın olduğunu paylaşan Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Gençlerde daha çok psikiyatrik sorunların bir uzantısı olarak görülen unutkanlıklar dikkat eksikliğine bağlı olarak gelişiyor ve bazen de beslenme sorunlarından kaynaklanan vitamin eksiklikleri de genç jenerasyonda unutkanlığa yol açabiliyor. Şehir hayatının getirdiği zorluklar, yetersiz uyuma, sağlıksız beslenme, teknolojik ürün kullanımındaki aşırılıklar da gençler arasındaki unutkanlık nedenleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

Unutkanlık nasıl tedavi edilir?

Unutkanlığın genellikle hem hastanın kendisi hem de ailesi tarafından erken dönemde fark edilmediğinin ya da önemsenmediğinin altını çizen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Genç yaşlarda ortaya çıkan ve tedavisi mümkün olan unutkanlığın nedenlerinin erken tespit edilmesi oldukça önemli. Örneğin, vitamin eksikliğinden kaynaklı bir unutkanlıkta ona uygun bir tedavi planlanırken, beyindeki sıvı dolaşımına bağlı bir bozukluk olduğunda buna uygun beyin egzersizleri ve ilaç tedavileri planlanır” dedi.

Bellek check-up’ı ile olası hastalıkların önüne geçilebilir

İnsan zihninde yaşanan unutkanlıklar kişinin iş, aile ve sosyal hayatını etkilemeye başlamışsa bu durumun nörolojik açıdan bir hastalık belirtisi olarak kabul edilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Doğru tanı için nöroloji uzmanı tarafından planlanan bellek testlerinin uygulanması önemli. Unutkanlık şikayetleriyle gelen ve özellikle ciddi bir unutkanlığının olduğu düşünülen hastalar için yapılan bu testlerle; planlama, dil becerileri, görsel bellek, aritmetik yetenekler gibi çok farklı alanlarda hastanın genel nörolojik durumu ve fonksiyonları incelenir. Bellek check-up’ı olarak da adlandırılan bu testler belleğin iyi olduğu zamanlardaki normal performansını belirlemede çok faydalı. Genç ya da yaşlı fark etmeden, 50 yaş ve üzerindeki kişiler de bu testleri yaptırarak sadece bir gün sonra unutkanlıklarının nedenini öğrenerek olası gecikmelerin önüne geçilebilir” şeklinde konuştu.