Varis'i yenmenin yolları, varis nasıl önlenir?



Daha çok kadınların korkulu rüyası varis, varlığı 2 bin yıldır bilinmesine yakın tarihe kadar yenilemeyen rahatsızlıklardan biri olarak öne çıkıyordu. Varis en basit tanımı ile vücuttaki toplardamarların çapının artması, genişlemesi ve damar duvar yapısının bozulması anlamına gelir.



İnsanoğlu'nun son iki bin yıldır varis hastalığı ile mücadele ettiğini söyleyen Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, görülme sıklığının arttığını söyledi. Varisi önlemenin yollarını anlatan Prof. Dr. Göksel aşırı dar giysiler, uzun süre güneş altında kalma ve hareketsizliğin varisi tetiklediğine dikkat çekti.

Günlük hayatı ciddi şekilde etkileyen varis hastalığının tedavi ve sonuçlarının değişkenlik gösterdiğini belirten Göksel şu bilgileri verdi;

"Yaklaşık iki bin yılı aşkın süredir bilinen varis hastalığı günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyen sağlık sorunlarından birisidir. Varis en basit tanımı ile vücuttaki toplardamarların çapının artması, genişlemesi ve damar duvar yapısının bozulması anlamına gelir. Toplumda yaşamın herhangi aralığında yaştan bağımsız görülme sıklığının % 10-27 arasında değiştiği bilinmektedir.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Bu duruma toplardamarlardaki kapakçıkların şekil ve işlevlerindeki bozukluklar neden olmaktadır. 60 yaşına gelen kadınların % 75 sıklıkla görülen bir durumdur. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülmekte ve yaşla birlikte görülme olasılığı artmaktadır.

Klinikte varisleri, şekil ve çaplarına göre 3 şekilde sınıflamaktayız. Bu sınıflara göre tedavi ve tedavinin sonuçları değişebilmektedir. Klinik olarak ayrıca varisler şiddetine göre 6 derece olarak değerlendirilir ve tedavi de bu verilere göre şekillendirilmelidir.

VARİS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Hastadan hastaya değişmekle beraber sıklıkla ağrı, gece krampları, kaşıntı ve dolgunluk hissi, soğukla temas ihtiyacı gibi yakınmalar ön plandadır. Bu yakınmalar, uzun süreli ayakta durma sonucu ve bacakları sarkıtarak hareketsiz oturma sonucu; yaz ayları veya sıcak iklimde, kadınlarda menstruasyon dönemlerinde ve yüksek ısılı ortamlarda artabilir. Zaman içerisinde gözle görülen varisler, şişlik ve ödem, ayak bileğinden yukarı doğru ilerleyen kahverengi renk değişiklikleri ve sonrasında da maalesef yara açılmalarına kadar ilerleyen tablolar görülmektedir. Bu sırada bacaklarda şekil bozuklukları da görülmektedir.

TEDAVİSİNE ERKEN BAŞLANMALI

Bu konuda en önemli olan nokta, varislerin genellikle ihmal edilen bir hastalık olmalarıdır. Ancak, kozmetik sorunların yanı sıra varislerin derin toplardamar tıkanıklıklarına sebep olabilmeleri en önemli sonuçlarıdır. Bu tip tıkanmalarda akciğerlere pıhtı kaçması (pulmoner embolizm) hayatı tehdit edebilecek bir komplikasyondur. Bu nedenlerle diyoruz ki varisler, hayatınızda rahatsızlık veren önemsiz bir kozmetik sorun değil, tedavisinde ne kadar erken başlanırsa o kadar tıbbi ve kozmetik başarı getirecek önemli bir hastalıktır.





LAZERLİ OPERASYONLARDA BÜYÜK BAŞARI



Varislerin büyük çoğunluğuna neden olan büyük ve küçük bacak toplardamarları yetersizliği durumlarında ise eskiden beri uygulana gelen klasik operasyonlar büyük oranda terk edilmiştir. Son yıllardaki teknolojik gelişmelerle beraber hastalarımızın “kapalı ameliyat veya bıçaksız lazerli ameliyat” olarak adlandırdığı endovenöz teknikler ile hastalıklı bu damarların kapatılması ile tıbbi ve kozmetik olarak son derece yüz güldürücü sonuçlar almaktayız. Bu sistemlerin en önemli avantajları, hastaların narkoz almadan yapılabilmeleri, iz bırakmamaları, operasyon sonrasında hastaların günlük hayatlarına aynı gün dönebilmeleridir. Daha da önemlisi orta ve uzun dönemde nüks oranları çok düşüktür.

VARİSLERDEN NASIL KORUNALIM?

Hareketsiz kalmayın: Uzun sure aralıksız hareketsiz ayakta durmayın veya oturmayın. Ancak mesleki olarak uzun sure ayakta kalmanız gerekiyorsa koruyucu basınçlı çorap giyin.

Yüksek topuklu ayakkabı giymeyin: Yüksek topuklu ayakkabılar baldır kası yerine kalça kaslarının kullanımına neden olduğu için dolaşım zorlaşır ve varis gelişimine zemin sağlar.

Aşırı dar giysiler giymeyin: Kan dolaşımını bozabilecek aşırı dar giysiler varis oluşumunu arttırır.

Uzun süreli güneşlenmeyin: Uzun süreli güneşlenme ve sıcak uygulaması damar genişlemesine neden olur.

Ayaklarınızı yukarı kaldırın: Mümkünse günde en az 3-4 defa olmak üzere, 5-10 dakika sure ile ayaklarınızı kalbinizin seviyesine kaldırarak dinlendirin.

Fazla kilolardan kaçının: Vücut ağırlığının artması, kanın bacaklardan kalbe doğru hareketini güçleştirir. Dolaşımın aksaması sonucunda varis gelişir.

Baharatlardan kaçının.

Soğuk su masajı yapın.

Düzenli ayak ve bacak jimnastiği yapın.