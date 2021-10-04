ANLAS Sporcusu Artem Laguta Dünya Şampiyonu oldu





Uluslararası Motosiklet Federasyonu FIM'in tüm dünyada ilgiyle izlenen ve toplam 11 ayaktan oluşan toprak yarış serisi olan Speedway GP, 1-2 Ekim tarihlerinde Polonya’nın Torun şehrindeki Marian Rose MotoArena’da koşulan iki yarışla sona erdi. Düzce’deki Anlas fabrikasında üretilen Speedway’e özel lastikler şampiyonanın zorunlu lastiği olmamasına rağmen yarışan tüm sürücüler tarafından tercih edilirken, Speedway tarihinin en çekişmeli yarışlarından birinin yaşandığı hafta sonundan Anlas pilotu Artem Laguta galip ayrıldı ve ilk Rus Motosiklet Dünya Şampiyonu olarak tarihe geçti.

Speedway GP ‘de heyecan doruktaydı: Şampiyon kim olacak?

Speedway serisinin en üst noktası olan Speedway Grand Prix bu yıl da sezonun sonuna kadar süren bir mücadeleye sahne oldu. Torun yarışı öncesi yapılan dokuz yarış sonunda şampiyonada Anlas Pilotu Artem Laguta 158 puanla lider durumdayken, en büyük rakibi Bartosz Zmarzlik onu sadece bir puan farkla izliyordu. Bir yarıştan maksimum 20 puanın çıkarılabildiği Speedway Grand Prix için bu bir puan neredeyse okyanusta bir damladan farksızdı. 2021’de Prag’da ve Lublin’de yapılan 2. yarışları, Rusya Tolyatti’deki Grand Prix’yi ve son olarak Danimarka Vojens yarışını birinci sırada bitiren Rus pilot Artem Laguta son yarışa bir puan önde girerken, bu yıl Polonya’da yapılan 2 Wroclaw, 1 Lublin yarışını ve İsveç Grand Prix’sini kazanan Bartosz Zmarzlik şampiyonluk ümidini Polonya’nın Torun kentinde yapılacak olan iki yarışa taşıdı. Yani bir anlamda şampiyonada yapılan son 10 yarışı ya Laguta ya da Smarzlik kazanmıştı.

Anlas yarışçısı Artem Laguta tarih yazdı

Polonya’nın Torun kentindeki Marian Rose MotoArena’da ilk yarış Cuma akşamı koşuldu. Anlas pilotu Artem Laguta katıldığı yedi ayağın beşini kazanarak bu yarıştan maksimum puanı çıkarmayı başardı. Bu yarış öncesi şampiyonada Laguta’nın bir puan gerisinde yer alan Bartosz Zmarzlik yarı finalde elenince son yarıştan önce aradaki puan farkı dokuza çıktı.

Şampiyonanın son yarışına dokuz puanlık bir avantajla başlayan Laguta, Cumartesi günü yapılan final yarışında ilk üç ayakta sadece üç puan çıkarınca şampiyonluk şansını tehlikeye attı. Ancak yarışın geri kalanında motosikletindeki sorunları çözen Laguta ard arda üç ayakta birincilik elde edince yarı finale çıkma hakkını kazandı. Yarı finalde ilk iki içinde yer alması onun 2021 Speedway Dünya Şampiyonu olmasına yetecekti. Büyük bir heyecan içinde geçen ilk yarı finalde birinciliği elde eden Artem Laguta bu yarıştan aldığı puanlarla, Bartosz Zmarzlik’ in üç puan önünde 2021 Speedway Dünya Şampiyonluğu’nu kazandı.

Yarıştan sonra Artem Laguta şunları söyledi :”Şu an duygularımı anlatabilmem çok zor, ülkemin ilk dünya şampiyonu olduğum için büyük bir gurur yaşıyorum. İlk üç yarışta motosikletimde bir hızlanma sorunu vardı. Dördüncü ayakta dört numaralı kapıdan start alacaktım. Eğer bu ayağı kazanamazsam yarı finale çıkamayacağımı biliyordum. O yüzden kafamda sürekli “kazanmalıyım” diye kendime telkin ediyordum. Bunu başararak güvenimi tazeledim ve yarı finalde aldığım puanlarla şampiyon oldum. Bartosz Zmarzlik’i geçmek için güçlü olmak zorundaydım. Bu sene güçlü olmak için çok çaba sarfettim”

Speedway pilotları Düzce’liye güvendi…

Toprak zeminde freni olmayan motosikletlerin çılgın mücadelesi olarak bilinen Speedway şampiyonasında son üç yıldır Türk lastik üreticisi Anlas’ın mühendislerin verdiği emekler 2021 sezonunda meyvesini verdi. Geçtiğimiz sene diğer üretici ve onu kullanan pilotların itirazları sonucunda FIM tarafından farklı laboratuvarlarda teste tabi tutulan Anlas lastiklerinin homologasyonu iptal edilmişti. Alınan bu karar sonrasında yeniden üretilen lastikler ile de sonuç değişmedi. Rakip lastiğin sponsoru olduğu sporcu dahi Anlas’ı tercih ederek Türk mühendislerin geliştirdiği lastiklere güvenlerini ortaya koydular.