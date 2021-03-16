Avrupa’ya Transfer Olan İlk Türk Futbolcular

Dünya tarihinde ilk profesyonel futbol dendiğinde akla ilk gelen Avrupa ülkesi İngiltere olsa da bugun Avrupa ülkelerinde futbol konusunda kendini ilk sıralara taşıyan onlarca başka takım var. Bugün ülkemizde en yaygın spor dalı futbol ülkemizde ilk kez 1900’lü yıllarda adından bahsettirmeye başladı ve ilk türk futbol kulüpleri kurulmaya başlandı. Bu yıllardan sonra ülkemizde hızla gelişmeye başlayan futbol takımları bünyesinde, Avrupa takımları tarafından transferi istenilen bir kaç ismi de bünyesinde bulunduruyordu.

Türkiye Futbol Tarihinde İlk Oyuncular

Dönemin padişahlık yönetiminde futbola karşı olan baskıcı tutum yüzünden bu alanda eğitim almak için Avrupa'ya giden ve orada futbol oynayan, ilk Türk futbolcu ünvanını alan isimler şunlardır. Talat Erboy, futbolun gelişiminde tarihte yer alan en önemli isimlerden biri olan İngiltere’de oyunculuğunu geliştirmiştir. Nejat Evliyazade eğitimi için doğduğu topraklardan ayrılmış ve Belçika’da ilk Türk Futbolcu ünvanına layık görülmüştür. Bu iki isim Avrupa'da ilk kez futbol oynayan Türk futbolcular olarak kayıtlara geçmiştir.

Can Bartu (1936-2019)

Kariyerine basketbol ile başlayan Sinyor Bartu, Fikret Arıcan’ın da desteği ile Fenerbahçe futbol takımında forma giymiştir. 1961 yılında Fiorentino takımına ardından da Venezia ve Lazio’ya transfer olmuştur. 1962 yılında Fiorentino takımında forma giyerken, Avrupa kupalarında final maçı oynayan ilk Türk futbolcu olmuştur.

Bekir Refet (1899-1977)

Kendisi Kadıköy doğumlu olup futbol kariyerine Fenerbahçe genç takımında başlamıştır. Lakabı ‘’Bombacı Bekir’’ olan Bekir Refet 1921 yılında Almanya’ya, adından ‘’KSC’’ olarak da bahsedilen Karlsruher FC Phönix takımına transfer olmuştur ve bu sayede Avrupa’ya transfer olan ilk Türk futbolcu olmuştur.

Şükrü Gülesin (1922-1977)

Lefter Küçükandonyadis (1925-2012)

İstanbul doğumlu olan Şükrü Gülesin Kınalıadaspor ile futbola başlamış ve Beyoğluspor ardından da Beşiktaş ile devam etmiştir. 1950 yılında çok sevilen oyunculuğu sayesinde Roma takımı olan SS Lazio’ya transferi gerçekleşse de bazı anlaşmazlıklar sonucu 1950-1951 sezonunda Palermo takımına kiralanmış ve 1951-1952 yıllarında SS Lazio takımında oynamaya başlamıştır.

Büyükada doğumlu olan Lefter Küçükandonyadis Rum asıllıdır. Fenerbahçe kulübünde forma giymiş olan Lefter dönemin popüler futbolcularından biriydi.1951 yılında Kısaca adı ACF Fiorentina olan Associazione Calcio Firenze Fiorentina SpA İtalyan takımına transferi gerçekleşmiştir.

Coşkun Taş (1935-)

Aydın doğumlu olan Coşkun Taş, Aydınspor ile başlayan futbol kariyerine Beşiktaş ile devam etmiştir. 1959 yılında eğitimi için gittiği Almanya'nın 1.FC Köln takımına transferi yapılmıştır.

Metin Oktay (1936-1991)

Karşıyaka doğumlu olan Metin Oktay Damlacıkspor ile futbol kariyerine başlamıştır. İzmirspor ve Galatasaray gibi önemli takımlarda da oynayan Metin Oktay futbol kariyeri boyunca bir ara ‘’Gol Kralı’’ ünvanını hak etmiş ve 1961 yılında İtalya'nın Palermo Futbol Kulübüne transferi yapılmıştır.

