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Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplarda

 UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Başakşehir, Royal Antwerp deplasmanında 1-1’in rövanşında 3-1 kazanarak gruplara adını yazdırdı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 23:21
Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplarda

Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplarda

   UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Başakşehir, Royal Antwerp deplasmanında 1-1’in rövanşında 3-1 kazanarak gruplara adını yazdırdı.Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Manuel Schuettengruber, Roland Brandner ile Robert Steinacher yönetti.Karşılaşmanın 8. dakikasında Başakşehir, Berkay Özcan ile 1-0 öne geçti.

   43. dakikada Başakşehir'de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.42. dakikada Başakşehir’de Volkan Babacan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. Dakikada Royal Antwerp penaltı kullandı.Penaltı atışını Michael Frey kullandı ve skoru 1-1 yaptı.68. dakikada Başakşehir, Stefano Okaka‘nın kafa golü ile skoru 2-1 yaptı.Gol sonrası Stefano Okaka sarı kart gördü.

   60. dakikada Royal Antwerp’te iki oyuncu değişikliği oldu.Koji Miyoshi ve Michael Frey oyundan çıktılar.Anthony Lenin Valencia Bajana ve Vincent Jannsen oyuna girdiler.

   69. Dakikada Başakşehir’de Lucas Biglia sarı kart gördü.69. dakikada Başakşehir’de Berkay Özcan ve Hasan Ali Kaldırım oyundan çıkarken, yerine Danijel Aleksic ve Lucas Lima oyuna girdi.76. dakikada Başakşehir’de Serdar Gürler oyundan çıkarken, yerine Patryk Szysz oyuna girdi.

   80. Dakikada Royal Antwerp’te Toby Alderweireld sarı kart gördü.82. dakikada Royal Antwerp’te Radja Nainggolan ve Jurgen Ekkelenkamp oyundan çıktılar.Yerine Aethur Vermeeren ve Cjristopher Gavin Scott oyuna girdi.82. dakikada Royal Antwerp’te Birger Verstraete sarı kart gördü.Sarı kart sonrası Birger Verstraete yerini Viktor Fischer’e bıraktı.

83. Dakikada Başakşehir, Danijel Aleksic ile skoru 3-1 yaptı.Danijel Aleksic gol sonrası formasını çıkarması nedeniyle sarı kart gördü.

   87. Dakikada Başakşehir’de Lucas Biglia ve Mounir Chouiar yerini Mesut Özil ve Ahmed Touba’ya bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir  Royal Antwerp’ti 3-1 yenerek gruplara adını yazdırdı.

   

Royal Antwerp:Jean Butez, Ritchie De Laet, Samuel Vines, Toby Alderweireld, Radja Nainggolan, Birger Verstraete, Alhassan Yusuf, Koji Miyoshi, Jurgen Ekkelenkamp, William Joel Pacho Tenorio, Michael Frey    

Başakşehir:Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Leo Duarte, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye, Mounir Chouiar, Stefano Okaka    

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirRoyal Antwerp
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