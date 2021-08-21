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Beşiktaş, Gaziantep'e takıldı

 Süper Lig ikinci hafta maçında Gaziantep FK evinde Beşiktaş ile golsüz berabere kaldılar

21 Ağustos 2021 Cumartesi 23:30
Beşiktaş, Gaziantep'e takıldı

Beşiktaş, Gaziantep'e takıldı

   Süper Lig ikinci hafta maçında Gaziantep FK evinde Beşiktaş ile golsüz berabere kaldılar.İlk yarıda karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada golsüz eşitlik bozulmadı.İkinci yarının sonlarında  Gaziantep FK oyuna ağırlığını koydu.Gol yollarında da bir hayli etkili oldu ancak, gol atamadılar.Karşılaşma golsüz sona erdi.  

    Bu sonuçla Gaziantep FK paunını 1 yaparken, Beşiktaş 4 puana ulaştı. 

Gaziantep FK:Günay Güvenç,Papy Djilobodji,Alin Tosca,5Ertuğrul Ersoy,Hamza Mendyl 76',Stelios Kitsiou,Jefferson,Recep Niyaz 76',Alexander Merkel 62',João Figueiredo 76',Nouha Dicko 32'  

Beşiktaş:Ersin Destanoğlu,Valentin Rosier,Fabrice N'Sakala 76' ,Welinton,Domagoj Vida,Josef de Souza ,Kevin N'Koudou 46',Salih Uçan,Atiba Hutchinson 67' ,Rachid Ghezzal 67' ,Kenan Karaman 68'  

Son Güncelleme: 22.08.2021 09:26
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğGaziantepsporBeşiktaş
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