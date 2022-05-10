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Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi.

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 10 Mayıs 2022 tarihli PFDK sevklerini açıkladı.

10 Mayıs 2022 Salı 22:20
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi.

     Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 10 Mayıs 2022 tarihli PFDK sevklerini açıkladı.Beşiktaş, Fenerbahçe maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarının yanı sıra 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

  TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

“1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü’nün 06.05.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü’nün 07.05.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 08.05.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Son Güncelleme: 10.05.2022 22:38
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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