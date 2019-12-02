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Beşiktaş seriye bağladı

 Beşiktaş evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 gibi farklı bir sonuçla yenerek galibiyet serisine devam etti.

Beşiktaş seriye bağladı

 Beşiktaş evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 gibi farklı bir sonuçla yenerek galibiyet serisine devam etti.

02 Aralık 2019 Pazartesi 22:12
Beşiktaş seriye bağladı

Beşiktaş seriye bağladı

   Beşiktaş evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 gibi farklı bir sonuçla yenerek galibiyet serisine devam etti.Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Beşiktaş seyircisi önünde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. İlk yarıda Atiba, Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın golleriyle maçı erken koparan siyah beyazlılara Kayserispor 87'de Adebayor ile cevap verdi. 90'da bir kez daha sahneye çıkan Burak skoru belirledi. Kartal 3 puanı alıp Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak ligde 24 puanla 3. sıraya yerleşti.Siyah beyazlılar haftanın kapanışında sahasında ağırladığı Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Ligde 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş Kayserispor'u da yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

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