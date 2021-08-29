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DG Sivasspor 2- Göztepe 2

Süper Lig 3. hafta maçında DG Sivasspor evinde Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

29 Ağustos 2021 Pazar 20:15
DG Sivasspor 2- Göztepe 2

DG Sivasspor 2- Göztepe 2

      Süper Lig 3. hafta maçında DG Sivasspor evinde Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 11. dakikasında Demir grup Sivasspor, Dimitris Goutas ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı DG Sivasspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Göztepe, Halil Akbunar ile skoru 1-1 yaptı.66. dakikada Demir grup Sivasspor, Dimitris Goutas ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın 84. dakikasında Göztepe, Beykan Şimşek ile skoru 2-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı maç 2-2 berabere sonuçlandı.

   Bu sonuçla DG Sivasspor Lig'de ilk puanını alarak 1 puana çıkarken, Göztepe 2 puana çıktı.

Demir Grup Sivasspor:Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Azubuike Okechukwu, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel ,Olarenwaju Kayode, Leke James

Yedekler:Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mustapha Yatabare, Sefa Yılmaz  

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay  

Göztepe:İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir ,Murat Paluli, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Makana Rudi Baku, Cherif Ndiaye, Adis Jahovic   

Yedekler:Arda Özçimen, Atınç Nukan, Kubilay Sönmez, Beykan Şimşek, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, David Tijanic,Lourency, Brown Ideye    

Teknik Direktör:Ünal karaman

 

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig 3. HaftaDG SivassporGöztepe
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