DG Sivasspor 2- Göztepe 2

Süper Lig 3. hafta maçında DG Sivasspor evinde Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 11. dakikasında Demir grup Sivasspor, Dimitris Goutas ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı DG Sivasspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Göztepe, Halil Akbunar ile skoru 1-1 yaptı.66. dakikada Demir grup Sivasspor, Dimitris Goutas ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın 84. dakikasında Göztepe, Beykan Şimşek ile skoru 2-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı maç 2-2 berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla DG Sivasspor Lig'de ilk puanını alarak 1 puana çıkarken, Göztepe 2 puana çıktı.

Demir Grup Sivasspor:Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Samba Camara, Ahmet Oğuz, Azubuike Okechukwu, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel ,Olarenwaju Kayode, Leke James

:Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Mustapha Yatabare, Sefa Yılmaz

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Göztepe:İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir ,Murat Paluli, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Makana Rudi Baku, Cherif Ndiaye, Adis Jahovic

Yedekler:Arda Özçimen, Atınç Nukan, Kubilay Sönmez, Beykan Şimşek, Atakan Çankaya, Yalçın Kayan, David Tijanic,Lourency, Brown Ideye

Teknik Direktör:Ünal karaman