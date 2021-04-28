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Dokuz golün atıldığı maçın galibi, HK Kayserispor 

Süper Lİg 38.hafta maçında Hes Kablo Kayserispor evinde Yukatel Denizlispor'u 6-3 yendi.

28 Nisan 2021 Çarşamba 17:23
Dokuz golün atıldığı maçın galibi, HK Kayserispor 

Dokuz golün atıldığı maçın galibi, HK Kayserispor 

   Süper Lig 38.hafta maçında Hes Kablo Kayserispor evinde Yukatel Denizlispor'u 6-3 yendi.Karşılaşmada ilk gol 18. dakikada geldi.Kayserispor, İlhan Parlak ile karşılaşmada 1-0 öne geçti.26. dakikada Kayserispor, Daniel Avramovski ile farkı 2'e çıkardı.31. dakikada Yukatel Denizlispor, Angelo Sagal ile skoru 2-1 yaptı.45. dakikada Kayserispor, Daniel Avramovski ile durumu 3-1 yaptı.İlk yarı Kayserispor'un 3-1 galibiyeti ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Kayserispor, Nehuen Paz ile karşılaşmada durumu 4-1 yaptı.60. dakikada bu kez sahneye tekrar İlhan Parlak çıktı.Kayserispor, İlhan Parlak'ın golüyle durumu 5-1 yaptı.81. dakikada Yukatel Denizlispor, Muris Mesanovic ile durumu 5-2 yaptı.90. dakikada Yukatel Denizlispor, Sakıb Aytaç ile sokru 5-3 yaptı.94+5 dakikada HK Kayserispor, Melih Okutan ile durumu 6-3 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve kritik maçta Kayserispor 3 puanla biraz rahatladı.

   Bu sonucun ardından Hes Kablo Kayserispor puanını 38 yaparken, Yukatel Denizlispor 28 puanda kaldı.39. hafta maçlarında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynarken, Yukatel Denizlispor evinde Çaykur Rizespor ile oynayacak.

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Sabovic, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Leismann, Oğuz, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Hasan, Sagal, Dossevi, Rodallega

Son Güncelleme: 28.04.2021 18:00
Anahtar Kelimeler:
Hes Kablo KayserisporYukatel Denizlispor
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