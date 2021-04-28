Dokuz golün atıldığı maçın galibi, HK Kayserispor
Süper Lig 38.hafta maçında Hes Kablo Kayserispor evinde Yukatel Denizlispor'u 6-3 yendi.Karşılaşmada ilk gol 18. dakikada geldi.Kayserispor, İlhan Parlak ile karşılaşmada 1-0 öne geçti.26. dakikada Kayserispor, Daniel Avramovski ile farkı 2'e çıkardı.31. dakikada Yukatel Denizlispor, Angelo Sagal ile skoru 2-1 yaptı.45. dakikada Kayserispor, Daniel Avramovski ile durumu 3-1 yaptı.İlk yarı Kayserispor'un 3-1 galibiyeti ile tamamlandı.
Bu sonucun ardından Hes Kablo Kayserispor puanını 38 yaparken, Yukatel Denizlispor 28 puanda kaldı.39. hafta maçlarında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynarken, Yukatel Denizlispor evinde Çaykur Rizespor ile oynayacak.
Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Sabovic, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.
Yukatel Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Leismann, Oğuz, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Hasan, Sagal, Dossevi, Rodallega