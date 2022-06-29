Emre Mor Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Emre Mor transferini resmen açıkladı.Fatih Karagümrük'te yaşadığı çıkışla dikkat çeken Emre Mor'u gece yarısı açıklayan Fenerbahçe prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 29 maça çıkan yıldız kanat oyuncusu, 6 gol, 4 asistle skora katkı sağladı.Fenerbahçe Kulübü, Emre Mor’la anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
“Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.”