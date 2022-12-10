Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

 Fenerbahçe 3- US Salernitana 0

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp yapan Fenerbahçe, buradaki ikinci ve son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana’yı 3-0 yendi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 18:02
 Fenerbahçe 3- US Salernitana 0

 Fenerbahçe 3 - US Salernitana 0

   Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp yapan Fenerbahçe, buradaki ikinci ve son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana’yı 3-0 yendi.Karşılaşmanın 23. Dakikasında US Salernitana’da Giulio Maggiore yerini Grigoris Kastanos’a bıraktı.34. dakikada Fenerbahçe,İrfan Can Kahveci ile 1-0 öne geçti.41. dakikada  US Salernitana’da Lassana Coulibaly sarı kart gödü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de Serdar Dursun yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı. US Salernitana’da Salomon Sambia, Lassana Coulibaly, Emil Bohinen, Matteo Lovato, Federico Fazio, Federico Bonazzoli, Domagoj Bradaric, Erik Bothem, Flavius Daniliuc, Vincenzo Fiorillo, oyundan çıktılar.Yerine Antonio Candreva, Leonard Capezzi, Antonio Pio Iervolino, Andre Motoc, Julian Kristoffersen, Ivan Radovanovic, Lorenzo Pirola, Diego Valencia, Tonny Vilhena ve Alessandro Micai oyuna girdiler.

   58. Dakikada Fenerbahçe Joshua King ile skoru 2-0 yaptı.62. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Ferdi Kadıoğlu oyundan çıktılar.Yerine Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi ve Miha Zajc oyuna girdiler.77. dakikada Fenerbahçe’de  Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Lincoln oyundan çıktılar.yerine osman Ertuğrul Çetin, Miguel Crespo ve Bruma oyuna girdiler.81. dakikada US Salernitana’da Grigoris Kastanos yerini Sanayi Sy’e bıraktı.82. dakikada Attila Szalai yerini Mauricio Lemos’a bıraktı.90+1. dakikada Fenerbahçe, Mert hakan ile penaltı kazandı.Michy Batshuayi ile Fenerbahçe skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana’yı 3-0 yendi.

Fenerbahçe:İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Joshua King, Serdar Dursun    

US Salernitana:Vincenzo Fiorillo, Domagoj Bradaric, Flavius Daniliuc, Federico Fazio, Matteo Lovato, Salomon Sambia, Emil Bohinen, Lassana Coulibaly, Giulio Maggiore , Federico Bonazzoli, Erik Bothem

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fas tarih yazdı...Fas Yarı Finalde...Fas 1 - Portekiz 0
Fas tarih yazdı...Fas Yarı Finalde...Fas 1 - Portekiz 0
Arjantin penatlı atışları sonrası yarı finalde….Hollanda 5 - Arjantin 6
Arjantin penatlı atışları sonrası yarı finalde….Hollanda 5 - Arjantin 6
Hırvatistan penaltı atışları sonrası yarı finalde.... Hırvatistan 5 - Brezilya 3 
Hırvatistan penaltı atışları sonrası yarı finalde.... Hırvatistan 5 - Brezilya 3 
Fenerbahçe Beko farklı kazandı...
Fenerbahçe Beko farklı kazandı...
Fenerbahçe'den 4 gollü prova...Alanyaspor 2 - Fenerbahçe 4
Fenerbahçe'den 4 gollü prova...Alanyaspor 2 - Fenerbahçe 4
Trabzonspor 2 -Crystal Palace 2
Trabzonspor 2 -Crystal Palace 2
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’ne kazanarak başladı
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’ne kazanarak başladı
Portekiz çeyrek finalde....Portekiz 6 - İsviçre 1
Portekiz çeyrek finalde....Portekiz 6 - İsviçre 1
Büyükçekmece Basketbol 83 - Anadolu Efes 76
Büyükçekmece Basketbol 83 - Anadolu Efes 76
Galatasaray, Villareal'e 4-3 yenildi.
Galatasaray, Villareal'e 4-3 yenildi.

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim