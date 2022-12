Fenerbahçe 3 - US Salernitana 0

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp yapan Fenerbahçe, buradaki ikinci ve son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana’yı 3-0 yendi.Karşılaşmanın 23. Dakikasında US Salernitana’da Giulio Maggiore yerini Grigoris Kastanos’a bıraktı.34. dakikada Fenerbahçe,İrfan Can Kahveci ile 1-0 öne geçti.41. dakikada US Salernitana’da Lassana Coulibaly sarı kart gödü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de Serdar Dursun yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı. US Salernitana’da Salomon Sambia, Lassana Coulibaly, Emil Bohinen, Matteo Lovato, Federico Fazio, Federico Bonazzoli, Domagoj Bradaric, Erik Bothem, Flavius Daniliuc, Vincenzo Fiorillo, oyundan çıktılar.Yerine Antonio Candreva, Leonard Capezzi, Antonio Pio Iervolino, Andre Motoc, Julian Kristoffersen, Ivan Radovanovic, Lorenzo Pirola, Diego Valencia, Tonny Vilhena ve Alessandro Micai oyuna girdiler.

58. Dakikada Fenerbahçe Joshua King ile skoru 2-0 yaptı.62. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Ferdi Kadıoğlu oyundan çıktılar.Yerine Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi ve Miha Zajc oyuna girdiler.77. dakikada Fenerbahçe’de Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Lincoln oyundan çıktılar.yerine osman Ertuğrul Çetin, Miguel Crespo ve Bruma oyuna girdiler.81. dakikada US Salernitana’da Grigoris Kastanos yerini Sanayi Sy’e bıraktı.82. dakikada Attila Szalai yerini Mauricio Lemos’a bıraktı.90+1. dakikada Fenerbahçe, Mert hakan ile penaltı kazandı.Michy Batshuayi ile Fenerbahçe skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana’yı 3-0 yendi.

Fenerbahçe:İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Joshua King, Serdar Dursun

US Salernitana:Vincenzo Fiorillo, Domagoj Bradaric, Flavius Daniliuc, Federico Fazio, Matteo Lovato, Salomon Sambia, Emil Bohinen, Lassana Coulibaly, Giulio Maggiore , Federico Bonazzoli, Erik Bothem