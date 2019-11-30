Fenerbahçe ağır yaralı

Göztepe evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.Fenerbahçe'de iyileşen isimlerden Kruse ve Vedat Muriqi'den birinin ilk 11'de başlaması bekleniyordu. Yanal'ın tercihi Kruse oldu! Ayrıca Fenerbahçe'de ısınma bölümünde şok bir sakatlık yaşandı. Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Deniz Türüç ilk 11'de başlıyor. 7'de Castro ile gol perdesi açıldı! 44'te Serdar Aziz'in golüyle skor 1-1 oldu! 57'de VAR ile Göztepe penaltı kazandı, Alpaslan penaltıyı kaçırdı, 58'de dönen topta hızlı hücumda Moses topu ağlara gönderdi: 2-1 oldu. Ancak gol Altay'ın penaltıda önde olduğu tespit edilince iptal edildi. 63'de Alpaslan yine beyaz noktaya geldi ancak bu kez top ağlara gitti. 68'de Gary Rodrigues, Muriqi'nin asistinde topu ağlara gönderdi: 2-2. 87'de Ozan'ın kafası direkten döndü! 57 ve 90+1'de Gustavo iki sarı kart gördü ve oyundan atıldı.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

YEDEKLER: Göktuğ, Atınç, Leo, Wallace, Borges, Yalçın, Yasin, Mossoro, Deniz, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Serdar, Dirar, Emre, Gustavo, Moses, Deniz, Rodrigues, Kruse

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Tolga, Ferdi, Sadık, Zajc, Jailson, Alper, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

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