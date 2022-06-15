Galatasaray'da görev dağılımı belli oldu
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve ekibinin görev dağılımı yapıldı.Galatasaray Spor Kulübü’nün seçilmiş 91. Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısı, Başkan Dursun Özbek’in başkanlığında Galatasaray'ın gerçekleştirildi.Görev bölümlerinin yapıldığı ve bazı Yönetim Kurulu kararların alındığı ilk toplantıya Galatasaray Lisesi'nin müdürü Prof. Dr. Sn. H. Murat Develioğlu da katıldı.
Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Galatasaray Spor Kulübü'nde 11 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 91. Yönetim Kurulumuzda görev bölümü aşağıdaki gibidir:
Başkan: Dursun Özbek
İkinci Başkan: Metin Öztürk
Başkan Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey
Genel Sekreter: Eray Yazgan
Muhasip Üye: Levent Yaz
(Galatasaray)