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Gaziantep'te puanlar paylaşıldı.Gaziantep 1-Göztepe 1

Gaziantep evinde ağırladığı Gztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep'te puanlar paylaşıldı.Gaziantep 1-Göztepe 1

Gaziantep evinde ağırladığı Gztepe ile 1-1 berabere kaldı.

01 Ekim 2019 Salı 08:06
Gaziantep'te puanlar paylaşıldı.Gaziantep 1-Göztepe 1

Gaziantep'te puanlar paylaşıldı.Gaziantep 1-Göztepe 1

    Gaziantep evinde ağırladığı Gztepe ile 1-1 berabere kaldı.Süper lig’de 6. haftanın kapanış maçında Gaziantep ile Göztepe bir araya geldi. Baştan sona nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve taraflar 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Ev sahibi ekip 58’de Güray Vural’ın golüyle 1-0 öne geçerken Güray’ın şık golüne 82’de Berkan Emir aynı şıklıkta bir golle karşılık verdi.

Haftayı 3. sırada noktalayan Gaziantep puanını 11’e, 15. Göztepe ise 6’ya çıkardı. Müsabakanın 50. dakikasında Göztepe kalecisi Beto, ceza sahası dışında topa elle dokununca kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Gaziantep’te Abdul Aziz Tetteh 10’da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ganalı orta saha oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadığı anlar dikkat çekti. Arkadaşları Tetteh’i teselli ederken oyuna Raman Chibsah dahil oldu.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
GaziantepGöztepe
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