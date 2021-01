Gaziantep'te Sumudica'dan olay açıklamalar

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Marius Sumudica,DG Sivasspor maçının ardından yeni sözleşme konusuyla ilgili olay yaratan açıklamalarda bulundu.

Maç sonu b asın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sumudica, "Sosyal medyada hakkımda konuşulan şeyler var. Paranın peşinden koştuğum söyleniyor. Türkiye'nin bilmesini istiyorum ki bu gerçek değil. Öyle olsaydı şu an başka bir takımın başında olurdum. Maçtan önce kulübümün bana daha iyi bir kontrat teklif ettiği açıklandı ama bu doğru değil. Başkanla dün bir toplantı yaptık, maaşımda %10 indirim istedi. Bunu kabul edemeyeceğim. Oyuncularıma cebimden 80 bin euro prim dağıttım. Bunu memnuniyetle verdim. Başkan, 'Oyunculara veriyorsun da kulüp için neden vermiyorsun?' dedi. Bu şekilde devam etmemiz zor. Onların teklifine cevap vermedim. Sonra odama gelip 80 bin euro fazla teklif ettiler, bu 80 bin euro'yu 8 kişiye bölmemi istediler. Benim maaşım 600 bin euro. Başarı yakalamış bir hocaya böyle teklif yapılmasını anlamıyorum. Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorum, bu ülkeyi seviyorum. Sezon sonuna kadar kalacağım. Bana saygı duymayan insanlarla çalışmam zor, bana saygı göstermiyorlar." dedi.

Rumen teknik adam şöyle devam etti: "Takım küme mi düşüyor da benim maaşımın %10 düşürülmesini istiyorlar? Yaptığımın karşılığı bu mu? Bana yapılan bu teklifi hakaret olarak kabul ediyorum. Sezon sonuna kadar buradayım, sonra ne olur bilmiyorum. Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddettim. Eşimi arayacağım ve para göndermesini isteyeceğim. Kulübe yardım edeceğim!"

Sumudica'nın bu açıklamaları sonrasında Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Sumudica'nın sürekli yeni sözleşme konusunu gündeme getirdiğini anlatırken, "Her maçtan sonra sözleşme, sözleşme, sözleşme! Spor ekonomisi çok kötü. Tribünler boş, reklam gelirimiz yok. Biz bu seneki ücretinde herhangi bir indirim istemedik, maaşı neyse ödüyoruz." dedi.Mehmet Büyükekşi, 49 yaşındaki teknik adamın yıllık ücretinin 920 bin euro olduğunu belirtirken, şöyle devam etti: "Yardımcıları dahil kendisine 1.2 milyon euro ödüyoruz. 240 bin euro da puan başına bonusu var. Şu an 1.6 milyon euro artı primlerle 1 milyon 900 bin euro istiyor. Fatih Terim dahil bunu Türkiye'de hangi hoca alıyor? Biz bu seneki ücretinde indirim istemedik. Tüm başarıyı üstüne alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ortada bir başarı varsa bu ortak bir başarıdır. İndirim istedik çünkü seneye durumlar ne olacak belli değil. Kimse Gaziantep Futbol Kulübü'nden büyük değil. Şu an üçüncüyüz diyor ama daha lig bitmedi. Bakalım nasıl bitireceğiz?"

(Maçkolik)