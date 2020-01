İşte “Geleceğin KarakartaI”ı

Dünyanın ilk dijital scouting projesi “Geleceğin KaraKartalı”nı kazanan 14 yaşındaki Aksaraylı Elif Can, Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş JK – D.G. Sivasspor maçının devre arasında sahaya çıktı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın altyapısına seçilen Elif Can, taraftardan büyük alkış aldı.

19 Ocak 2020 – Vodafone Türkiye ve Beşiktaş JK tarafından Türk futbolunun geleceğine katkı sağlamak üzere hayata geçirilen “Geleceğin KaraKartalı” projesini kazanan 14 yaşındaki Aksaraylı Elif Can, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş JK – D.G. Sivasspor maçının devre arasında sahaya çıktı. “Geleceğin KaraKartalı” projesindeki başarısının ardından Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın altyapısına da seçilen Elif Can, devre arasında yaptığı gösteriyle taraftardan büyük alkış aldı. Elif Can, Beşiktaş’ın altyapısındaki ilk resmi müsabakasına 20 Ocak’ta çıkıyor.

Türkiye genelinde 500 bin çocuk ve ebeveyne ulaşıldı

“Geleceğin KaraKartalı” projesi, Vodafone Türkiye ve Beşiktaş JK tarafından “Beşiktaş’ın Geleceğine Kanat Ger” temasıyla, dünyanın ilk dijital scouting (futbolda yetenek avcılığı) projesi olarak 2 yıl önce hayata geçirildi. Projenin tanıtımı için toplam 10 şehre gidildi, 36 bin kilometre yol kat edildi, 500 bin çocuk ve ebeveyne ulaşıldı.

Projeye katılmak isteyen çocukların aileleri, Vodafone Park mobil uygulaması üzerinden ya da geleceginkarakartali.com sitesine, çocuklarının yeteneklerini sergiledikleri ve top kontrolü, top sürme ve çalım, pas ve şut ile özel hareketlerden oluşan, en fazla 59 saniyelik videolar yükledi. Proje kapsamında, 4 ayda tüm Türkiye’den 4.500’e yakın video yüklendi. Yaklaşık 5 milyon kez izlenen bu videolar için 60 binden fazla oykullanıldı.

Yüklenen videoların oylanmasıyla 7 bölgede en çok oy alan 460 çocuk bölge elemelerine katılma şansı yakaladı. Bölgelerde Beşiktaş JK altyapı antrenörleri tarafından gerçekleştirilen 1’er günlük seçmelerin ardından her bölgeden 5 olmak üzere toplam 35 çocuk İstanbul’daki kampa ve büyük finale katılmaya hak kazandı. Final maçları sonrası Beşiktaş JK altyapı antrenörleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu aralarında Elif Can’ın da bulunduğu toplam 9 çocuk Beşiktaş JK altyapısına girmeye hak kazandı.