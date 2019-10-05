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Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı farklı yendi

 Kasımpaşa evinde Konyaspor'a farklı yenildi

Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı farklı yendi

 Kasımpaşa evinde Konyaspor'a farklı yenildi

05 Ekim 2019 Cumartesi 18:12
Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı farklı yendi

Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı farklı yendi

   Kasımpaşa evinde Konyaspor'a farklı yenildi.Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazanarak iki haftalık galibiyet serisi yakaladı.

Geçen hafta Kayserispor’u mağlup eden yeşil-beyazlılar, 19. dakikada Ömer Ali Şahiner’in golüyle 1-0 öne geçti. VAR’dan ofsayt kararını bekleyen Konyaspor ardından golün sevincini yaşadı.

44. dakikada ceza sahası içerisinde Veysel Sarı’nın topa elle müdahale etmesinin ardından kazanılan penaltıyı Jevtovic gole çevirerek durumu 2-0’a getirdi. Bu golden 2 dakika sonra Konyaspor, Miya ile farkı 3’e çıkardı.Kasımpaşa, 45+3’te Veysel Sarı’nın golüyle soyunma odasına 3-1 geride girdi.

Dakikalar 61’i gösterdiğinde Veysel Sarı bir kez daha penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Jevtovic’in penaltısını Kasımpaşa kalecisi Fatih Öztürk kurtardı ancak tek ayağı çizgi üzerinde olmadığı için hakem Serkan Tokat atışı tekrarlattı.

2. penaltı atışında topun başına bu kez Miya geçti. Fatih’i ters köşeye yatıran Ugandalı oyuncu maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla Konyaspor 12 puana yükselirken, Kasımpaşa 7 puanda kaldı.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Pavelka (Dk. 42 Fernandes), Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Khalili, Aytaç Kara, İlhan Depe (Dk. 64 Quaresma), Hajradinovic, Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 79 Yusuf Erdoğan)

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Shengelia (Dk. 73 Hadziahmetovic), Jevtovic, Jonsson (Dk. 40 Volkan Fındıklı), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 88 Daci), Miya

Goller: Dk. 20 Ömer Ali Şahiner, Dk. 44 Jevtovic (Penaltıdan), Dk. 45+1 ve Dk. 63 (Penaltıdan) Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 45+3 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk.23 Jonsson, Dk. 26 Skubic, Dk. 52 Milosevic, Dk. 83 Alper Uludağ (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 30 Hafez, Dk. 60 Veysel Sarı, Dk. 62 Fatih Öztürk, Dk. 65 Kemal Özdeş (Teknik direktör), Dk. 69 Fernandes , Dk. 90 Quares

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaKonyaspor
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