Lider Trabzonspor kayıpsız yoluna devam etti

Süper Lig'in 17. haftasında Lider Trabzonspor evinde Hatayspor'u 2-0 yendi.Karşılaşmada 24. dakikasında Trabzonspor, Djaniny'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Trabzonspor, sol taraftan Denswill'in yerden penaltı noktasına doğru gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan Cornelius skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Trabzonspor'un lehien tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. dakikada Hatayspor gole çok yaklaştı.Popov'un ortasında Diouf, penaltı noktasının hemen gerisinden kafayı vurdu ancak kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.87.dakikada Trabzonspor, Koita'nın aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün vuruşunu kaleci Munir kurtardı.Bu pozisyondan bir dakikada sonra 88. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Koita'nın vuruşunu kaleci Munir kornere çeldi.Karşılaşmadan Trabzonspor 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 39'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise 29 puanla 3. sırada kendine yer buldu.

Süper 17. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 17. Hafta Puan Tablosu;

Süper Lİg 18. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF