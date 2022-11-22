Manu'da Ronaldo dönemi bitti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.Cristiano Ronaldo’nun, Dünya Kupası başlamadan önce yayınlanan röportajındaki ifadeleri Manchester United tarafından kabul görmemişti.Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag’ı da eleştiren Ronaldo, Manchester United’da istenmediğini açıklamıştı.

2022 Dünya Kupası için

Portekiz ile birlikte

Katar’da olan Cristiano Ronaldo, yaptığı açıklamada, “Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı olarak sözleşmemizi erken bitirme konusunda anlaştık. Manchester United’ı ve taraftarları seviyorum, bu asla değişmeyecek. Ancak, benim için yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman geldi” ifadelerini kullandı.

Manchester United'ten yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal Manchester United’dan ayrılmıştır.Kulüp, Old Trafford’daki iki döneminde çıktığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor.

Manchester United’daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor.”