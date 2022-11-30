Mükemmel Fenerbahçe....Fenerbahçe 3 - Rayo Vallecano 1

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano’yu 3-1 yendi.Karşılaşmanın 23. Dakikasında Rayo Vallecano, Oscar Trejo ile 1-0 öne geçti.24. dakikada Fenerbahçe’de Miguel Crespo sarı kart gördü.32. dakikada Rayo Vallecano Unal Lopez sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Rayo Vallecano’nun 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe’de Lincoln, Serdar Aziz, Miguel Crespo, Willian Arao ve Ezgjan Alioski yerine Joshua King, Mauricio Legos, Miha Zajc, İsmail Yüksek ve Ferdi Kadıoğlu değişikliği ile oyuna başladı.Rayo Vallecano’da Diego Lopez,Isaar Palazon Camacho, Raul de Tomas ve Oscar Trejo yerine Morro,Santiago Comesana, Randy Ntekja ve Andreas Martin değişikliği ile başladı.

51.dakikada Rayo Vallecano’da Florian Lejeune yerine Esteban Savejicj oyuna girdi.55. dakikada Rayo Vallecano’da Santiago Comesana sarı kart gördü.58. dakikada Fenerbahçe’de Attila Sazlai sarı kart gördü.

60. Dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun oyundan çıktılar.Yerine Mert Hakan Yandaş ve Joao Pedro oyuna girdiler.63.dakikada Rayo Vallecano’da Mario Hernandez, Francisco Garcia, Oscar Valentin,Unai Lopez ve Bebe oyundan çıktılar.Yerine Ivan Balliu, Josep Maria Chavarria Perez,Mario Suarez, Alvaro Garcia ve Jose Pozo oyuna girdiler.

Joao Pedro sakatlandı.....

68. Dakikada Fenerbahçe Joao Pedro’nun ceza sahası içersinde düşürülmesi sonucu penaltı kazandı.Joao Pedro pozisyon sonrası sakatlanarak sahayı sedye ile terk etti.Yerine Çağtay Kurukalıp oyuna girdi.71. dakikada Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile skoru 1-1 yaptı.72. dakikada Rayo Vallecano’da Abdul Mumin oyundan çıktı.Yerine Alejandro Catena oyuna girdi.76. dakikada Fenerbahçe, Joshua King ile 2-1 öne geçti.83.dakikada Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile skoru 3-1 yaptı.87. dakikada Fenerbahçe'de Attila Dzalai ve Diego Rossi oyundan çıktılar.Yerine Yusuf Kocatürk ve Yiğit Efe Demir oyuna girdiler.Fenerbahçe karşılaşmadan mükemmel futbolu ile 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Attila Szalai, Willian Arao, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Diego Rossi, Serdar Dursun

Rayo Vallecano:Diego Lopez, Mario Hernandez, Abdul Mumin, Florian Lejeune, Francisco Garcia, Isaac Palazon Camacho, Oscar Trejo, Unai Lopez, Oscar Valentin, Bebe, Raul de Tomas