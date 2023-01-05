Sporun Duayenleri İbrahim Murat Gündüz ile Birlikte 14 Ocak'da İstanbul’da!

Spor camiasında spora katkılarıyla bilinen iş adamı İbrahim Murat Gündüz, Türkiye Muay Thai ve Kick Boks Milli Takımları antrenörü Şahin Eroğlu, Dünyaca ünlü MMA antrenörü Umut Tekin ve lakabı “she wolf” olan UFC dövüşçüsü Liana Jojua 14 Ocak 2023’de Tarık Sayın tarafından organize edilecek “Golden Gloves Awards” ödül gecesinde boy gösterecekler ve Tarık Sayın’dan ödül alacaklar.

Tarık Sayın'dan "Uluslararası Spor Elçisi" ödülü alacağı için memnuniyet duyduğunu belirten iş adamı İbrahim Murat Gündüz, aynı zamanda yakın dostu olan antrenör Şahin Eroğlu hakkında 2022'nin Haziran ayında Birleşik Arap Emirliği-Abu Dhabi'de yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Milli Takımımızın "Büyükler Elit" klasmanında 4 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya alarak 81 ülke arasından şampiyon olmasını sağlayarak milli takımımıza tarihi bir zafer yaşattığını söyledi.

İş adamı İbrahim Murat Gündüz, MMA duayeni Umut Tekin için ise "Türkiye’nin istisnasız en iyi MMA antrenörü, kendisi gerçek bir üstad. Umut Tekin senelerce cebinden büyük paralar harcayarak MMA sporunun Türkiye’de gelişmesi adına dünyayı gezdi, en iyi MMA ve BJJ eğitmenlerinden eğitim aldı ve öğrendiklerini Türkiye’de öğrencilerine aktardı. Umut Tekin gerçek bir üstad ve şampiyon fabrikası..." dedi ve duayen antrenörün yetiştirmiş olduğu "she wolf" lakaplı Liana Jouja için ise "Liana, muhteşem güzelliğinin yanısıra lakabına yakışır şekilde kafes dövüşlerinde adeta dişi bir kurda dönüşerek rakiplerine korkulu anlar yaşatıyor ve Umut Hoca'nın kendisine öğrettikleri ile savaştığı kafesi adeta rakiplerine zindan ediyor. Liana’nın sert ve heybetli duruşunun ardında yumuşacık bir kalbi var ve Liana bu güzel kalbi ile gönüllerimizi fethediyor." dedi.