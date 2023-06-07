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Süper Lig son maçlarla tamamlandı….Beşiktaş 3 - Konyaspor 3

Spor Toto Süper Lig 38.hafta sezonun kapanış oynanan dört maçla tamamlandı.

07 Haziran 2023 Çarşamba 21:59
Süper Lig son maçlarla tamamlandı….Beşiktaş 3 - Konyaspor 3

Süper Lig son maçlarla tamamlandı….Beşiktaş 3 - Konyaspor 3

   Spor Toto Süper Lig 38.hafta sezonun kapanış oynanan dört maçla tamamlandı.Galatasaray’ın lider tamamladığı sezonda Ümraniyespor ve Giresunspor Süper Lig’e veda ettiler.İstanbul’da oynanan karşılaşmada Beşiktaş evinde Konyaspor ile 3-3 berabere kalarak aezonu Fenerbahçe'nin ardından 3. tamamladı.Vodafone Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç ve Osman Gökhan Bilir hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 6.dakikasında Beşiktaş Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti.41.dakikada Beşiktaş Jackson Muleka ile skoru 2-0 yaptı.45+2.dakikada Konyaspor Oğulcan Ülgün ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Konyaspor’da Konrad Michalak yerini Mahir Emreli’ye bıraktı.46.dakikada Konyaspor Mahir Emreli ile durumu 2-2 yaptı.51.dakikada Konyaspor Alejandro Pozuelo ile 3-2 öne geçti.60.dakikada Beşiktaş’ta Amir Hadziahmetovic ve Jackson Muleka oyundan çıktılar.Yerine Alexandru Maxim ve Tayfur Bingöl oyuna girdiler.61.dakikada Konyaspor’da Oğulcan Ülgün sarı kart gördü.

   62.dakikada Beşiktaş Tayfur Bingöl ile skoru 3-3 yaptı.65.dakikada Konyaspor’da Oğulcan Ülgün kırmızı kartla oyun dışında kaldı.68.dakikada Konyaspor’da Marlos Moreno sarı kart gördü.70.dakikada Konyaspor’da Alejandro Pozuelo yerini Niko Rak’a bıraktı.

   77.dakikada Konyaspor’da Marios Moreno ve Mame Biram Diouf oyundan çıktılar.Yeribe Robert Music ve Yasir Subaşı oyuna girdiler.88.dakikada Beşiktaş'ta Umut Meraş yerini Semih Kılıçsoy'a bıraktı.90+3.dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun yerini Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı.90+5.dakikada Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy sarı kart gördü.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş evinde Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig 38.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 38.Hafta Puan Durumu;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 07.06.2023 22:15
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKonyaspor
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