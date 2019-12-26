Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

AYM, Wikipedia için son kararı verdi | Açılacak!

BTK tarafından Wikipedia için konulan erişim yasağı ayıbına Anayasa Mahkemesi son verdi. Ünlü sözlük yeniden erişime açılıyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 15:24
AYM, Wikipedia için son kararı verdi | Açılacak!

AYM, Wikipedia için son kararı verdi | Açılacak!



Son iki yıldır BTK kararı ile erişim yasağı konulan Wikipedia için Anayasa Mahkemesi'nden tarihi karar. Anayasa Mahkemesi, dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’nın erişime engellenmesini ifade özgürlüğünün ihlali saydı.

Wikipedia için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'ndan karar çıktı. Anayasa Mahkemesi, dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı. 6’ya karşı 10 oy ile alınan karar sonrası Nisan 2017’den beri erişime kapalı olan Wikipedia yeniden açılacak. 

Türkiye'de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilmişti.

AYM İHLAL KARARI VERDİ

Başvuru Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda, bugün ele alındı. Yüksek Mahkeme, 6’ya karşı 10 oy ile Wikipedia’nın erişime engellenmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Bu karar sonrası Nisan 2017’den beri erişime kapalı olan Wikipedia yeniden açılacak.

NEDEN YASAKLANMIŞTI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),Wikipedia'ya 29 Nisan 2017'de erişimin engellenmesine karar verdi. Gerekçe olarak Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması gösterildi. Karar, 5651 Sayılı Kanun'un 8/A maddesine göre alındı. Erişim engeli tedbiri daha sonra Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla onandı. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının gerekçesinde, Türkiye’yi Suriye iç savaşına destek vermekle suçlayan İngilizce iki içeriğin kaldırılmaması nedeniyle yasak konduğu vurgulandı. Kararda söz konusu iki içeriğin kaldırılması durumunda Wikipedia'ya erişim engelinin kaldırılacağı da kaydedildi. Ancak bugüne kadar bu içerikler kaldırılmadığı için Wikipedia’ya yönelik erişim engeli de kaldırılmamıştı.


 

Anahtar Kelimeler:
AYMWikipediaAnayasa Mahkemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Audi’ye Kristal Elma’da 3 ödül!
Audi’ye Kristal Elma’da 3 ödül!
Kaspersky tehditleri uç noktalara ulaşmadan engelliyor
Kaspersky tehditleri uç noktalara ulaşmadan engelliyor
Yılbaşı alışverişinde siber korsan saldırılarına dikkat
Yılbaşı alışverişinde siber korsan saldırılarına dikkat
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK için sipariş rekoru kırdı
Vodafone, yerli baz istasyonu ULAK için sipariş rekoru kırdı
Dijital Dönemde Tasarım Trendleri Değişiyor
Dijital Dönemde Tasarım Trendleri Değişiyor
Logo Yazılım HİB’den Birincilikle Döndü
Logo Yazılım HİB’den Birincilikle Döndü
Metro ile daha kolay ulaşım için mobil uygulama 
Metro ile daha kolay ulaşım için mobil uygulama 
Yüz ifadenizle anlık indirimler kazanma dönemi başlıyor
Yüz ifadenizle anlık indirimler kazanma dönemi başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim