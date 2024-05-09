HAVELSAN’ın BARKAN’ı UNIROBOTICS TRAKON LITE ile donatıldı

CANiK’in de içinde bulunduğu SYS Grubu şirketlerinden UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON LITE Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi (UKSS), HAVELSAN’ın BARKAN İnsansız Kara Aracı’na başarıyla entegre edildi. UNIROBOTICS akıllı kule ailesi böylece, hem İnsansız Deniz Araçlarında hem de İnsansız Kara Araçlarında kendini kanıtladı.



SYS Grubu şirketlerinden UNIROBOTICS, silahlı insansız araçlara yönelik başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz haftalarda, DEARSAN Tersanesi tarafından geliştirilen İnsansız Deniz Aracı SALVO’ya Milli Deniz Tipi TRAKON LITE Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi (UKSS) entegre eden UNIROBOTICS, bu kez İnsansız Kara Araçlarında da gücünü sergiliyor.

HAVELSAN ortaklığında yürütülen BARKAN İnsansız Kara Araçları projesinde UNIROBOTICS, ileri teknolojilerle donatılmış TRAKON LITE UKSS’yi entegre etti. Repkon Defence’in 40 mm otomatik bomba atarının da eklenmesi ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yeni bir akıllı sistemi daha envanterine kazandırmış oldu.

‘İnsansız kara araçlarında da kendimizi kanıtladık’

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, “Savunma sanayimiz insansız hava araçlarından sonra insansız kara araçlarında da doludizgin ilerliyor. Hem Vakıf şirketleri hem de özel şirketler tek başlarına ve ortaklı projeler yürüterek, çeşitli konseptlere uygun insansız kara araçlarını TSK başta olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin envanterine kalifiye edip sahaya sürüyorlar. Bunlardan bir tanesi de UNIROBOTICS TRAKON LITE ve REPKON 40 mm otomatik bomba atar ile donatılan HAVELSAN’ın geliştirmiş olduğu BARKAN İnsansız Kara Aracı oldu. Geçtiğimiz haftalarda da TRAKON LITE’ı, DEARSAN’ın üretmiş olduğu SALVO İnsansız Deniz Aracı üzerinde de görmüştük. Şimdi ise bambaşka bir konseptle yeni bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. İnsansız sistemlerle hem ülkemizin dışa bağlılığını önemli ölçüde azaltırken hem de yüksek katma değeri ile ekonomimize ciddi bir kazanç sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu ürünlerimizin çok yakında ihracat potansiyelleri ile de büyük bir katma değer yaratmasını hedefliyoruz” dedi.

BARKAN 2023 yılında envantere girdi

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan orta sınıf 1. seviye insansız kara aracı BARKAN, saha testlerinin ardından 2023 yılında envantere girdi. BARKAN, sahip olduğu özelliklerle güvenlik güçlerine karşı asimetrik tehditleri ortadan kaldırmanın yanı sıra zorlu arazi ve sert hava koşullarının üstesinden gelebiliyor. Yüksek riskli askeri görevlerde muharebe etkinliğini artıran BARKAN, çeviklik gerektiren birçok senaryoda ileri güvenlik sağlamak üzere tasarlandı. Modüler yapısı, son teknoloji faydalı yük opsiyonları ve ileri otonom özellikleriyle BARKAN, farklı tip silahlarla taarruz, ekipman taşıma, yaralı intikali, bomba imha, keşif ve gözetleme, savaş hasar keşfi gibi birbirinden farklı görevleri yerine getirebiliyor. BARKAN, sürü altyapısıyla diğer otonom araçlarla ortak harekât gerçekleştirebiliyor. BARKAN ayrıca saatte 13 kilometreden fazla hıza ulaşıp, 5 saatten uzun süre görev yapabiliyor.

UNIROBOTICS insansız araçları daha etkili hale getiriyor

2020 yılında CANiK’in iştiraklerinden biri olarak kurulan UNIROBOTICS, platformlara entegre edilecek silah sistemlerinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla yüksek teknoloji mekatronik çözümler geliştiriyor. Silah sistemlerinin operatörlerine yardımcı olacak ve destek verecek akıllı mekanizmalara odaklanan UNIROBOTICS, aktif dengeleyicili silah kaideleri, kara, deniz ve hava platformları için uzaktan kontrollü silah sistemleri ve silah yönetim sistemleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar sunuyor. Önceki haftalarda DEARSAN tarafından dizayn ve inşa edilen SALVO Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nda (SİDA) UNIROBOTICS’in geliştirdiği Deniz Tipi TRAKON LITE UKSS başarı ile entegre edildi. Yine UNIROBOTICS tarafından üretilen TRAKON TARGAN UKSS ise Türk Deniz Kuvvetleri’nin hizmetine sunulma aşamasında. Son olarak HAVELSAN’ın orta sınıftaki insansız kara aracı (İKA) BARKAN’a 7,62, 5,56 mm gibi makineli tüfeklerden 12,7 mm gibi ağır makineli tüfeklere kadar farklı silahları taşıyabilen TRAKON LITE entegrasyonu gerçekleştirildi.



CANiK ve Samsun Yurt Savunma Hakkında:

CANiK bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS)’nın Dünyaca ünlü Ateşli silahlar markası olup Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketidir. SYS, devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 100 bin ve ABD’de 20.000 metrekare kapalı alanda kurulu dört tesisinde 1.000’den fazla çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Aral Ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyurdu. SYS Türkiye'deki tesislerinde yıllık 450 bin adet tabanca, 6.000 adet uçaksavar, İngiltere ve Türkiye’deki tesislerinde 250 adet orta kalibre top ve İstanbul’daki tesisinde de bu silahların atış kontrol sistemlerini üretimi gerçekleştiriyor. Türkiye ve İngiltere’nin yanı sıra Amerika'daki tesislerinde yıllık 150 bin adet tabanca üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca dünyanın 24 ülkesinin ilgili kurumlarınca 'devlet ihalesi kapsamında' resmi silah olarak tercih ediliyor. Üretiminin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, kurduğu CANiK USA firması üzerinden yürütüyor; 2020 ve 2021 yıllarında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu ve 2021 yılında SSB tarafından Türkiye’nin Namlulu Silahlar kategorisinde en büyük ihracatçısı olarak ödüllendirildi. 2022 ve 2023 yıllarında da Türkiye’nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında tek özel sektör silah üreticisi olarak yerini aldı. Özgün yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

