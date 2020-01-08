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İnsan gibi hareket eden ilk teslimat robotu Digit göreve hazır

Ford, yeni robotlarla ticari araç müşteri uygulamalarındaki araştırmalarını güçlendirecek

08 Ocak 2020 Çarşamba 11:58
İnsan gibi hareket eden ilk teslimat robotu Digit göreve hazır

İnsan gibi hareket eden ilk teslimat robotu Digit göreve hazır



Ford ile birlikte otonom araçlara yönelik Ar-Ge çalışmaları yürüten Agility Robotics tarafından geliştirilen insan gibi hareket eden ilk robot Digit ticari satışa sunuldu. Üretim hattından çıkan ilk iki robotu bünyesine katan Ford, ticari araç kullanıcıları için otonom araç kullanımı, depo yönetimi ve teslimatta daha etkili ve düşük maliyetli çözümler üretme konularındaki araştırmalarını sürdürüyor.

Ford ve Agility Robotics tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen insan gibi görünen ve insan gibi yürüyen akıllı robot Digit ilk olarak Mayıs 2019’da görücüye çıkarılmıştı. Otonom teslimat robotları dünyasında çığır açan Digit şimdi de satışa sunuluyor.

Bu süreçte Ford’un otonom araçlar ve teslimatın farklı aşamalarında teknolojik uygulamaları hayata geçirme konusunda araştırmaları da hız kesmeden devam ediyor. Araştırmalar gelişmiş ağ bağlantısı teknolojileri sayesinde otonom araçlar ve akıllı robotların birbiriyle ve çevreyle nasıl iletişim kuracağı üzerine odaklanıyor. Ford ticari araçlarının sürekli güncellenen bulut tabanlı haritalarının Digit ile paylaşılması sayesinde robotun benzer bilgileri tekrar tekrar oluşturması gereği de ortadan kalkıyor.

Son teslimat aşaması Digit’e emanet

Araştırma ekibi Digit’in teslimat sürecinin bir parçası haline gelmesi durumunda bu iletişim kanalının teslimata özel bilgilerin elde edilmesinde de yararlı olacağını düşünüyor. Bu sayede müşterinin paketinin nereye bırakılmasını istediği bilgisine sahip olacak robot Digit, beklenmedik bir durumda yardım da isteyebilecek.

Ford Araştırma, Mühendislik ve Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Washington, “Online perakendenin giderek büyüdüğü günümüzde robotların ticari müşterilerimize teslimatları daha etkili ve düşük maliyetli bir şekilde gerçekleştirme fırsatı sunarak işlerini geliştirmelerinde yardımcı olacağına inanıyoruz. Agility ile ortak çalışmalarımız sayesinde çok şey öğrendik; şimdi bu konudaki araştırmalarımızı daha da hızlandıracağız” dedi.

İnsanların geçtiği yerden geçiyor, kolayca katlanıp bagaja giriyor

Dik bir şekilde yürüyerek boşa enerji harcamayacak şekilde tasarlanan Digit bu sayede insanların her gün geçtiği yerlerden geçme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Digit aynı zamanda harekete geçmesi istenene kadar aracın arkasında kolaylıkla taşınabilmesini sağlayacak şekilde kendisini katlayabildiği benzersiz bir tasarıma sahip. Araç gitmesi gereken noktaya ulaştığında Digit paketi araçtan alarak teslimat sürecinin son aşamasını gerçekleştirebiliyor. Beklenmedik bir engelle karşılaşması durumunda fotoğrafını çekerek araca gönderebiliyor ve yardım isteyebiliyor. Araç da bu bilgiyi buluta göndererek farklı sistemlerden Digit’in yoluna devam etmesini sağlamak için destek alabiliyor. Düşük ağırlığı da Digit’in uzun işletim süresine sahip olmasını mümkün kılıyor. Tüm gün devam eden teslimat işinde bu özellik büyük önem taşıyor.

Digit’in üzerinde ilk prototipinin sunulduğu Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen iyileştirmeler arasında şunlar yer alıyor:

Digit’in tek ayak üzerinde dengede durmasını ya da engellerin arasında dikkatle ilerlemesini sağlayan daha güçlendirilmiş ayaklar,

İçinde bulunduğu dünyayı daha iyi algılamasını ve haritalandırmasını sağlayan yeni sensörler,

Müşteriler için hazır ve güçlü dahili bilgisayar donanımı.

Digit’in iki ön üretim örneği 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020’deki Ford standında sergileniyor.


 

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