Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
101213
ALTIN
275.883
DOLAR
5.7794
STERLİN
7.1289
EURO
6.3811

İnternet kesintisi ne zaman sona erecek?

Türkiye genelini etkileyen internet kesintisi hakkında TTNet tarafından yapılan açıklamada sorunun büyük ölçüde giderildiği bildirildi..

İnternet kesintisi ne zaman sona erecek?

Türkiye genelini etkileyen internet kesintisi hakkında TTNet tarafından yapılan açıklamada sorunun büyük ölçüde giderildiği bildirildi..

11 Eylül 2019 Çarşamba 01:25
İnternet kesintisi ne zaman sona erecek?

İnternet kesintisi ne zaman sona erecek?

 
Bugün yaşanan internet kesintisi ve hız sorununun Türk Telekom altyapısından kaynaklandığı ortaya çıktı. Türk Telekom'un internet sağlayıcısı TTNET'te yaşanan kesintilerin giderildiği öğrenildi


Türk Telekom'un internet sağlayıcısı TTNET'te kesintiler yaşandı. Şirketten yapılan açıklamada ise kesintilerin giderildiği bildirildi. 

Planlı kesintilerin ise şirketin İnternet sitesinden yayınlandığı aktarıldı.

TTNET, 11.09.2019 tarihinde saat 02.00'den 06.00'ya kadar İstanbul'da planlı bir çalışma gerçekleştirileceğini duyurmuştu.İnternet erişim sorunlarının anlık olarak gösteren Downdetector sitesine TTNET'te yaşanan problemler şu şekilde yansımıştı...

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımlarda bulunan kullanıcılar şikayetlerini diye getirdi.

Son Güncelleme: 11.09.2019 01:33
Anahtar Kelimeler:
Internet KesintisiInternet HızıTürk Telekom
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY bilet ödüllü anket için uyardı | Sakın inanmayın
THY bilet ödüllü anket için uyardı | Sakın inanmayın
Yerli drone Taşköprü'de üretilecek, Savunma yatırımı için bensersiz atılım
Yerli drone Taşköprü'de üretilecek, Savunma yatırımı için bensersiz atılım
Uzaya ilk Türk astronot için geri sayım başladı
Uzaya ilk Türk astronot için geri sayım başladı
Yeni nesil silahlar için seri üretim anlaşması
Yeni nesil silahlar için seri üretim anlaşması
Milyonları kandırdı, herkes 19 yaşında sanıyordu 58 çıktı
Milyonları kandırdı, herkes 19 yaşında sanıyordu 58 çıktı
Türk bilim insanı ekranlar için geliştirdi, kilosu 120 bin dolar
Türk bilim insanı ekranlar için geliştirdi, kilosu 120 bin dolar
Facebook, Instagram ve Whatsap çöktü
Facebook, Instagram ve Whatsap çöktü
Kızıl kar | Çöl buzullarında Mars hayatı
Kızıl kar | Çöl buzullarında Mars hayatı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort