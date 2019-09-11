İnternet kesintisi ne zaman sona erecek?



Bugün yaşanan internet kesintisi ve hız sorununun Türk Telekom altyapısından kaynaklandığı ortaya çıktı. Türk Telekom'un internet sağlayıcısı TTNET'te yaşanan kesintilerin giderildiği öğrenildi



Türk Telekom'un internet sağlayıcısı TTNET'te kesintiler yaşandı. Şirketten yapılan açıklamada ise kesintilerin giderildiği bildirildi.

Planlı kesintilerin ise şirketin İnternet sitesinden yayınlandığı aktarıldı.

TTNET, 11.09.2019 tarihinde saat 02.00'den 06.00'ya kadar İstanbul'da planlı bir çalışma gerçekleştirileceğini duyurmuştu.İnternet erişim sorunlarının anlık olarak gösteren Downdetector sitesine TTNET'te yaşanan problemler şu şekilde yansımıştı...

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımlarda bulunan kullanıcılar şikayetlerini diye getirdi.