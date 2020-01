Magic ManaStrike dünyada ve Türkiye’de yayınlandı

App Store ve Google Play’den indirilebilen oyun, Magic: The Gathering karakterlerini ve büyülerini yüksek kaliteli 3D görüntüler ve dinamik bir oynanışla birleştiriyor. Netmarble, ön kayıt yaptıran oyuncuları pek çok hediyeyle ödüllendiriyor.

Netmarble Corp. bugün resmi olarak tüm dünyada Magic: ManaStrike oyununu yayınladı. Oyuncular, Netmarble Monster’ın Wizards of the Coast markası Magic: The Gathering için geliştirdiği ilk oyun olan Magic: ManaStrike’ı App Store ve Google Play üzerinden indirerek büyülü bir oyun deneyimine başlayabilir.

Büyülerle dolu savaş oyunu

Magic: ManaStrike, Magic: The Gathering’in geniş hikayesinin heyecanını bambaşka bir yöne taşıyan hareketli bir strateji oyunu. Oyunun hikayesinde, Planeswalker’lar ile bir savaşı kaybeden Magic: The Gathering’in en güçlü kötü karakteri Nicol Bolas, Planeswalker’ların zayıflıklarını bulmak için bir paralel evren yaratır. Oyuncular da Nicol Bolas bir anlaşma yaparak onun dünyasında Planeswalker ve birimlerini kontrol edip ona savaş raporları vermekle yükümlüdür.

Gerçek zamanlı savaş ve Magic: The Gathering deneyimi bir arada

Netmarble Baş Yapımcısı Joe Lee: “Netmarble ve Wizards of the Coast birlikte uzun süre çalışarak Magic: ManaStrike’ın, Magic: the Gathering’in kökenine sadık kalırken, tüm oyuncular için özgün ve eğlenceli olmasını sağladı” dedi ve ekledi: “Ortaklığımız sayesinde mobil oyunculara gerçek zamanlı savaş ve Magic: The Gathering deneyimi yaşatırken orijinal içeriği de koruyan bir oyun hazırlamanın heyecanını yaşayabildik.”

Kartları topla, stratejini kur

Oyuncular hızlı ve öğrenmesi kolay olan, dinamik gerçek zamanlı savaşları, dünyanın dört bir yanından oyuncularla birlikte deneyimleyebilecek. Oyuncular, savaş sırasında yüksek kaliteli 3D görsele sahip ikonik Magic: The Gathering kartları ile birimleri çağırabilecek, büyü yapabilecek ve güçlü Plansewalker’ları savaşa sürebilecek. Magic’teki beş renk olan Beyaz, Mavi, Siyah, Kırmızı ve Yeşil kart toplayarak oyuncular, her rengin tarzını ve türünü öğrenerek onları zafere taşıyacak bir strateji geliştirebilecek.

Wizards of the Coast İş Geliştirme ve Strateji Başkan Yardımcısı Eugene Evans ise “Netmarble’ın Magic: ManaStrike ile bir mobil oyuna Magic: The Gathering'in 25 yıllık tarihini Magic hayranlarının isteklerine uygun olarak sığdırabilmesine hayran kaldık. Kartlarımızın ve Planeswalker’larımızın tur tabanlı stratejiden gerçek zamanlı 3D savaş alanına geçişini izlemek bizim için müthiş bir zevk. Magic: ManaStrike oyununun zaman içerisindeki gelişimini görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Ön kayıt yaptıranlar ödüllerine kavuşuyor

Açılışta, Magic: ManaStrike için ön kayıt yaptıran oyuncular Gold (oyun içi para birimi), Gems (özel para birimi), bir Player Icon, ve on adet Planeswalker temalı emoji alabilecekler. Oyuncuları bekleyen diğer etkinlikler ve ödüller şu şekilde:

Yedi Gün Giriş Etkinliği: Gold, Gems ve Card Pack’ler yedi gün gün boyunca oyunculara verilecek,

Yeni Planeswalker’lar:

Ob Nixilis: Oyuncular bu Planeswalker’ı Magic Pass yükseltmesi ile alabilir,

Calix: Magic Pass olmaksızın satın alınabilir,

Tamamen yeni bir Gideon skin’i,

Theros-Temalı Harita: Magic: The Gathering’in yeni Theros Beyond Death eklentisi için tamamen yeni bir Theros temalı harita Rank 5 üzeri oyuncuları bekliyor.

Dünya çapında yayınlanan ve İngilizce, Korece, Basit ve Geleneksel Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Endonezce, Tayca, Rusça ve Portekizce dillerini destekleyen Magic: ManaStrike, App Store ve Google Play üzerinden indirilebilir.

Daha fazla bilgi için Magic: ManaStrike’ın resmi sitesini ve forum adreslerini ziyaret edebilir, ayrıca Magic: ManaStrike’ı Facebook ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz.

Netmarble Corporation Hakkında

Netmarble Corporation, harika mobil oyun deneyimleri sunarak dünyadaki her yaştan izleyiciyi eğlendirmeyi amaçlar. 2000 yılında Kore'de kurulan Netmarble, en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biridir ve sürekli olarak dünya çapında en iyi mobil geliştirici ve yayıncılar arasında yer almaktadır. 6.000'den fazla çalışanı ile “Netmarble, Lineage 2: Revolution", "Blade & Soul Revolution", "MARVEL Future Fight", "BTS WORLD", "Paramanya" ve "Seven Knights" gibi en başarılı mobil oyunlardan bazılarını üretmekte ve bunlarla ilgili hizmet vermektedir. Çok oyunculu ücretsiz oyunlar konusunda en iyi mobil oyun geliştiricisi olan Kabam'a, önde gelen gündelik sosyal oyun geliştiricisi Jam City'ye ve müzik yapımcısı, sanatçı ajansı BigHit Entertainment’a en büyük hissedar olan Netmarble, Asya’nın en büyük eğlence şirketi CJ ENM Corporation, Asya’nın en büyük internet şirketi Tencent Holdings ve önde gelen bir MMORPG şirketi olan NCsoft ile stratejik bir ortaklığa sahiptir. http://company.netmarble.com adresinde daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Netmarble’ın İstanbul merkezli ofisi Netmarble Turkey; Paramanya, Wolfteam, MARVEL Future Fight ve Seven Knights gibi başarılı oyunlar için pazarlama, yerelleştirme, halkla ilişkiler, QA ve IT hizmetleri sunar. Daha fazla bilgi için http://www.netmarbleturkey.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Magic: The Gathering Hakkında

Magic: The Gathering'in çekici karakterleri, fantastik dünyaları ve derin stratejik oyunu 25 yılı aşkın bir süredir hayranlarını eğlendirmeye ve memnun etmeye devam ediyor. Hayranlar Magic'i masa üstü kart değiştirme oyunu, yeni dijital oyun Magic: The Gathering Arena, New York Times tarafından tavsiye edilen çok satan romanı, yüksek beğeni toplayan çizgi roman dizisi ve profesyonel e-spor liginde deneyimleyebilirler. Bugüne kadar 40 milyondan fazla hayranı ile Magic, 70'ten fazla ülkede on bir dilde yayınlanan dünya çapında bir fenomendir.