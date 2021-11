Riot Forge ilk oyunlarını yayınladı, Gelecek oyunlarını açıkladı

Riot Forge dün ilk oyunları Ruined King: A League of Legends Story ve Hextech Mayhem: A League of Legends Story'nin bugün itibarıyla satışa çıktığını duyurdu.

Ruined King: A League of Legends Story, efsanevi çizgi roman sanatçısı Joe Madureira'nın kurduğu ve Battle Chasers: Nightwar'un ve Darksiders Genesis'in yaratıcıları Airship Syndicate'ın geliştirdiği tek oyunculu, sıra tabanlı bir RYO. Oyun Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation4 (PS4™) konsollarında ve Steam, GOG.com ve Epic Games Store aracılığıyla PC'de oynanabilecek. Oyunun PlayStation5 (PS5™) ve Xbox Series X|S sürümleri de kısa süre içinde çıkacak. PlayStation4 ve Xbox One'da oyuna sahip olanlar bir süre sonra oyunlarını PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sürümlerine yükseltebilecek. Şu anki sürüm de PS5 ve Xbox Series X|S ile uyumlu. Hikâye Runeterra'nın iki farklı bölgesinde geçiyor: deniz canavarı avcıları, rıhtım çeteleri ve dünyanın dört bir yanından gelen kaçakçıların mesken tuttuğu liman şehri Bilgewater ve adaları sararak temas ettiği her şeyi yozlaştıran ölümcül Kara Sis'le lanetlenmiş Gölge Adalar. Oyuncular gizemli ortak düşmanlarını alt etmek için League of Legends'ın sevilen şampiyonları Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri ve Pyke ile sıra dışı bir ekip kuracak.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story , BIT.TRIP serisinin yaratıcıları Choice Provisions'ın geliştirdiği yeni bir ritim-koşu oyunu. Oyun Nintendo Switch'te; Steam, GOG.com ve Epic Games Store aracılığıyla PC'de ve Netflix'te yayınlanıyor. League of Legends evreninde geçen oyunda oyuncular oyunun hareketli müziklerinin ritmine uygun bombalı sıçramalar ve bomba saldırıları yaparak engellerden kaçınmalı, düşmanlarının silahlarını düşürmeli ve zincirleme patlamalar ortaya çıkarıp maksimum kargaşaya ulaşmak için bombaların fitillerini yakmalılar.

YENİ OYUNLAR GELİYOR

Riot Forge aynı zamanda yakın zamanda çıkacak başka oyunlar hakkında bilgi verdi. Song of Nunu: A League of Legends Story 2022'de çıkacak. Geliştirici Tequila Works oynanışı ilk defa burada mini bir tanıtımla gösterecek. Bu iç ısıtan tek oyunculu macera oyununda, LoL'ün sevilen şampiyonu Nunu ve dostu Willump, Nunu'nun kayıp annesini aramak için destansı bir yolculuğa çıkıyor. Oyun Nintendo Switch'te, Xbox Series X|S'te, Xbox One'da, PS4™'te, PS5™'te ve Steam GOG.com ve Epic Games Store aracılığıyla PC'de yayınlanacak.

CONV/RGENCE: A League of Legends Story de önümüzdeki yıl yayınlanacak. 2 boyutlu aksiyon-platform oyununda zamanı kontrol etmek ön plana çıkacak. Geliştirici Double Stallion oyunu yeni bir mini tanıtımda görücüye çıkardı.

Riot Forge aynı zamanda Demacia bölgesinde geçecek yeni bir oyunun sinyallerini verdi.

Fiziksel Collector's Edition'da bir sanat kitabı, özel Joe Madureira çizimi, 33'lük plakta oyun müzikleri, kumaş Bilgewater haritası, kitap, kalem ve Bilgewater kupası bulunuyor.

Ruined King: A League of Legends Story'yi çıkışından sonraki ilk 30 gün içinde alan oyuncular hangi sürümü (Standard, Deluxe, Collector's Edition) alırlarsa alsınlar, Yasuo için Manaveren silahına sahip olacaklar.

Ruined King'in PS4 sürümü, ilerleyen aylarda çıkacak olan PS5 sürümüne ücretsiz olarak yükseltilebilecek. Ruined King'in Xbox sürümü Smart Delivery kullanacak ve hem Xbox One oyununa hem de yine ilerleyen aylarda çıkacak olan Xbox Series X|S sürümüne erişim sağlayacak.