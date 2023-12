RTX 500 Kutlaması Devam Ediyor

RTX 500 kutlaması bu hafta dokuz DLSS oyunuyla devam ediyor: THE FINALS, SCUM ve THRONE AND LIBERTY bu hafta DLSS 3 desteğiyle erişime açılıyor.

Fortnite Chapter 5, Sands of Aura, Silent Rain, Soulslinger: Envoy of Death ve The Devourer: Hunted Souls, bu hafta DLSS 2 desteğiyle piyasaya sunuluyor.

NVIDIA ayrıca ışın izleme, NVIDIA DLSS 3 ve NVIDIA Reflex için birinci gün desteği sunan THE FINALS için yeni bir GeForce Game Ready sürücüsünü tanıttı. Bu sürücü aynı zamanda Fortnite Chapter 5 ve Squad için de kullanılabiliyor.

Ayrıca, Black Myth: Wukong, Mecha BREAK ve The First Descendant için beklenen RTX oyunları için yeni fragmanlar çıktı.

DLSS oyun haberleri bu hafta şunları içeriyor:

ile bugün erişilebiliyor. DLSS 3 ile performansı artırın ve birçok GeForce RTX 40 Serisi oyuncunun 4K'da etkinleştirilen maksimum ayarlarla 120 FPS'i aşmasını sağlayın. Call of Duty: Warzone'da NVIDIA Reflex, sistem gecikmesini % 28'e kadar azaltıyor.

o The Devourer: Hunted Souls - DLSS 2 desteğiyle artık erken erişimde.

o THE FINALS - ışın izleme, NVIDIA DLSS 3 ve NVIDIA Reflex ile artık erişilebiliyor. Ve NVIDIA Reflex, sistem gecikmesini %57'ye kadar azaltıyor.

o Fortnite Chapter 5 - Fortnite bu hafta Bölüm 5'i başlatıyor ve yeni LEGO Fortnite, Rocket Racing ve Fortnite Festival deneyimlerini ekliyor. Fortnite artık DLSS 2 ve Reflex desteğiyle erişilebiliyor.

o Sands of Aura - şimdi DLSS 2 desteği alıyor.

o SCUM - DLSS 2'den DLSS 3'e 14 Aralık'ta güncelleniyor.

o Soulslinger: Envoy of Deathi - 14 Aralık'ta DLSS 2 ve DLAA desteği alıyor.

o Silent Rain - DLSS 2 desteğiyle artık erken erişimde.

o THRONE AND LIBERTY - DLSS 3 ve Reflex desteğiyle artık erişilebiliyor. NVIDIA testlerinde, GeForce RTX 40 Serisi oyuncularının, maksimum ayarlarla 4K'da DLSS 3 kullanarak performanslarını ortalama 2,6 katına çıkarabildikleri ve 2560x1440 ve 1920x1080'de ortalama 1,9 katına çıkarabildikleri tespit etti.