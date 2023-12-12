RTX 500 Kutlaması Devam Ediyor
RTX 500 kutlaması bu hafta dokuz DLSS oyunuyla devam ediyor: THE FINALS, SCUM ve THRONE AND LIBERTY bu hafta DLSS 3 desteğiyle erişime açılıyor.
Fortnite Chapter 5, Sands of Aura, Silent Rain, Soulslinger: Envoy of Death ve The Devourer: Hunted Souls, bu hafta DLSS 2 desteğiyle piyasaya sunuluyor.
NVIDIA ayrıca ışın izleme, NVIDIA DLSS 3 ve NVIDIA Reflex için birinci gün desteği sunan THE FINALS için yeni bir GeForce Game Ready sürücüsünü tanıttı. Bu sürücü aynı zamanda Fortnite Chapter 5 ve Squad için de kullanılabiliyor.
Ayrıca, Black Myth: Wukong, Mecha BREAK ve The First Descendant için beklenen RTX oyunları için yeni fragmanlar çıktı.
DLSS oyun haberleri bu hafta şunları içeriyor:
o The Devourer: Hunted Souls - DLSS 2 desteğiyle artık erken erişimde.
o THE FINALS - ışın izleme, NVIDIA DLSS 3 ve NVIDIA Reflex ile artık erişilebiliyor. Ve NVIDIA Reflex, sistem gecikmesini %57'ye kadar azaltıyor.
o Fortnite Chapter 5 - Fortnite bu hafta Bölüm 5'i başlatıyor ve yeni LEGO Fortnite, Rocket Racing ve Fortnite Festival deneyimlerini ekliyor. Fortnite artık DLSS 2 ve Reflex desteğiyle erişilebiliyor.
o Sands of Aura - şimdi DLSS 2 desteği alıyor.
o SCUM - DLSS 2'den DLSS 3'e 14 Aralık'ta güncelleniyor.
o Soulslinger: Envoy of Deathi - 14 Aralık'ta DLSS 2 ve DLAA desteği alıyor.
o Silent Rain - DLSS 2 desteğiyle artık erken erişimde.
o THRONE AND LIBERTY - DLSS 3 ve Reflex desteğiyle artık erişilebiliyor. NVIDIA testlerinde, GeForce RTX 40 Serisi oyuncularının, maksimum ayarlarla 4K'da DLSS 3 kullanarak performanslarını ortalama 2,6 katına çıkarabildikleri ve 2560x1440 ve 1920x1080'de ortalama 1,9 katına çıkarabildikleri tespit etti.