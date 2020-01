SOCAR Türkiye yılın en itibarlı enerji şirketi seçildi

Yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarının belirlendiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri, 9 Ocak Perşembe gecesi düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 50’yi aşkın kategorinin değerlendirildiği The ONE Awards’ta SOCAR Türkiye, enerji alanında ‘Yılın İtibarlısı Ödülü’ne layık görüldü.

Enerji alanında dev projeleri hayata geçiren, Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye, The ONE Awards’ta ‘Yılın İtibarlısı Ödülü’nü aldı. Marketing Türkiye’nin Akademetre Research & Strategic Planning Company ile gerçekleştirdiği araştırmada, enerji kategorisinde birinciliğe layık görülen SOCAR Türkiye’nin ödülünü şirket adına, Dış İletişim Grup Koordinatörü Özlem Kaya ve Pazarlama İletişimi Grup Koordinatörü Zara İbrahimzade aldı.

The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri töreninin 6’ncısı, geniş bir katılımla 9 Ocak Perşembe gecesi Raffles İstanbul’da gerçekleştirildi. ‘Yılın İtibarlısı’ ödülünün kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu dile getiren SOCAR Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat LeCompte, “Enerji zorlu ve büyük ölçekli yatırımları gerektiren bir alan. Bugüne kadar Türkiye’ye yaptığımız yatırımların toplamı 16 milyar dolara ulaştı; tüm projelerimiz tamamlandığında bu rakam da 19,5 milyar dolar olacak. Türkiye’de ana yatırımlarını petrokimya, rafinaj, doğalgaz ticaret ve dağıtımında yoğunlaştıran SOCAR Türkiye olarak, toplum nezdinde de ‘itibar’ görmek bizim için çok değerli bir ödül. Bizi ‘Yılın İtibarlısı’ seçen herkese ve şirketimizi buraya taşıyan tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.