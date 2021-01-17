Takas sistemiyle ülke ekonomisine katkı

Eczacıların hayatını kolaylaştıran Novadan, yapay zeka teknolojisi sayesinde sağlık ürünleri alışverişine yeni bir boyut kazandırdı. Eczanelerde son kullanma tarihi yaklaşan ürünler için takas sistemi sunan Novadan, milli geliri, çevreyi ve yapılan yatırımı koruyor.

Yenilikçi takas sistemi

Eczacıların tüm iş süreçlerini yapay zeka kullanan platformdan gerçekleştirilmesini mümkün kılan Novadan, yapay zeka teknolojisiyle güvenli, hızlı ve kolay alışveriş avantajı sunuyor. Eczacıların ihtiyacı olan her ürüne kolayca ulaşabildiği Novadan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onaylı ödeme sistemiyle güvenilir alışverişin yeni adresi konumunda.

Novadan’da eczanelerde son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünler için takas sistemi bulunuyor. Novadan bu sayede hem milli geliri hem çevreyi hem de yapılan yatırımı korumayı amaçlıyor. Stoklarda bekleyen ürünlerden faydalanılması için geliştirilen sistem, miadı yaklaşan ürünlerin başka eczanelerde aynı durumdaki ürünlerle takas edilerek değerlendirilmesini sağlıyor.

Vatandaş ürün beklemiyor

Eczacılık sektöründe sundukları yenilikçi yaklaşıma ve sundukları eğitim olanaklarına dikkat çeken Novadan Kurucu Ortağı Eczacı Metin Kökçü, “Sağlık sektöründe zamanı verimli kullanmak hayati öneme sahip. İstanbul içerisinde aynı gün teslimat seçeneği ile acil ihtiyaçların hemen karşılanmasını, ürünlerin vatandaşla buluşmasını sağlıyoruz. Eczacılara iş süreçlerinde hız ve zaman kazandıran Novadan ile pandemi döneminde ihtiyaç duyulabilecek sağlık ürünlerine kolayca ulaşmak mümkün.” bilgisini verdi.

Eğitim desteği de mevcut

Eczacıların işlerini kolaylaştıran yapay zeka destekli Novadan, eczacının ve eczane çalışanlarının gelişimlerine yönelik eğitim, analiz ve gelişim modülleri de sağlıyor. Novadan, kullandıkça puan kazandıran sistemiyle eğitim alma fırsatı sunuyor. Platform üzerinden kazanılan puanlarla eczacılık hakkında güncel bilgilere ulaşılıyor, eğitimlere katılma fırsatı sağlanıyor. Puan toplayarak alınan eğitimler sonrası yapılan sınavlar ve analizler ile de eczacının ve eczane çalışanlarının gelişimi destekleniyor.

Novadan hakkında:

Novadan, eczacılık mesleğine gönül vermiş bir eczacı, eczacılık sektörüne yönelik 15 yıl Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışmış bir profesyonel ve 13 yıl yurtiçinde ve yurtdışında yazılımlar geliştirmiş bir mühendis tarafından kuruldu. Haziran 2020’de açılan platform, eczane ve eczane çalışanlarını geleceğe taşımayı, onların problemlerini birlikte çözmeyi amaçlıyor.