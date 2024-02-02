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Truva atı küresel operasyonla çökertildi

ESET Research, Latin Amerika ve İspanya'da faaliyet gösteren Grandoreiro bankacılık truva atını engellemek için küresel operasyona katıldı

02 Şubat 2024 Cuma 11:05
Truva atı küresel operasyonla çökertildi






Truva atı küresel operasyonla çökertildi  

 

Dijital güvenlik şirketi ESET, Grandoreiro botnetini çökertmek için Brezilya Federal Polisi’ne destek oldu.  ESET araştırmacılarının yakından takip ettiği Latin Amerika bankacılık truva atlarından biri olan Grandoreiro 2017'den beri aktif. Grandoreiro Brezilya, Meksika, İspanya ve 2023'ten beri de Arjantin'i hedef alıyordu.

Operasyon, Grandoreiro'nun operasyonel hiyerarşisinde üst sıralarda yer aldığına inanılan kişileri hedef aldı. Brezilya Federal Polisi tarafından yürütülen soruşturma çok sayıda tutuklamaya yol açtı. ESET araştırmacıları, Grandoreiro komuta kontrol (C&C)  sunucularının kurulması ve bu sunuculara bağlanılmasından sorumlu hesapların belirlenmesi için çok önemli veriler sağladı.

 

Grandoreiro yetenekleri arasında  kurbanın ekranını engelleme, tuş vuruşlarını kaydetme, fare ve klavye etkinliğini taklit etme, kurbanın ekranını paylaşma ve sahte açılır pencereler görüntüleyebilme yer alıyor. ESET otomatik sistemleri on binlerce Grandoreiro örneğini işledi. Zararlı yazılımın yaklaşık Ekim 2020'den bu yana kullandığı etki alanı oluşturma algoritması (DGA) günde bir ana etki alanı üretiyor. Grandoreiro'nun bir C&C sunucusuyla bağlantı kurabilmesinin tek yolu bu. 

Grandoreiro ve diğer Latin Amerika bankacılık truva atlarını analiz eden ekibin koordinatörü ESET Araştırmacısı Jakub Souček şunları söyledi: "Güncel tarihin yanı sıra, DGA büyük bir statik yapılandırmayı da kabul ediyor. Grandoreiro, diğer Latin Amerika bankacılık truva atlarına temel olarak bariz temel işlevselliği ve indiricilerini MSI yükleyicileri içinde paketlemesiyle benziyor. Grandoreiro'nun ağ protokolünü uygulaması, ESET araştırmacılarının perdenin arkasına ve viktimolojiye bir göz atmasına olanak sağladı. Grandoreiro'nun C&C sunucuları, her yeni bağlanan kurbana yapılan ilk talep sırasında bağlı olan kurbanlar hakkında bilgi veriyorBu verileri bir yıldan uzun bir süre boyunca inceleyerek, %66'sının Windows 10 kullanıcısı olduğu, yüzde 13'ünün Windows 7 kullandığı, Windows 8'in yüzde 12'yi temsil ettiği ve yüzde 9'unun Windows 11 kullanıcısı olduğu sonucuna vardık. Grandoreiro kurbanlarının coğrafi dağılımını güvenilir olmayan bir şekilde bildirdiğinden, ESET telemetrisine başvuruyoruz: İspanya tüm kurbanların yüzde 65'ini oluştururken, onu yüzde 14 ile Meksika, yüzde 7 ile Brezilya ve %5 ile Arjantin takip etmektedir; kurbanların geri kalan %9'u ise diğer Latin Amerika ülkelerinde yer almaktadır. Ayrıca 2023 yılında Grandoreiro'nun İspanya'daki faaliyetlerinde önemli bir azalma olduğunu ve bunun Meksika ve Arjantin'deki kampanyaların artmasıyla telafi edildiğini görüyoruz”. 

Anahtar Kelimeler:
ESETTruva Atı
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