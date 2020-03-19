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Türkiye evlere kapandı, dijital platformları izleme ikiye katlandı

Koronavirüs nedeniyle evde geçirilen zaman dijital platformlardan haber kanallarının izlenme oranını ikiye katladı

19 Mart 2020 Perşembe 10:03
Türkiye evlere kapandı, dijital platformları izleme ikiye katlandı

Türkiye evlere kapandı, dijital platformları izleme ikiye katlandı

Koronavirüs salgını riskine karşı alınan önlemler çerçevesinde evden çıkmayanlar dijital platformlara daha fazla ilgi göstermeye başladı. Türkiye'nin sevilen dijital platformu BluTV, bu dönemde hem üye hem de izlenme sayılarındaki artışın yanı sıra gündemi kaçırmak istemeyenlerin canlı yayın üzerinden haber kanallarını izlenme oranının ise iki katına çıktığının altını çizdi.

Koronavirüs salgını riskine karşı alınan önlemler çerçevesinde okulların tatil edilmesi ve birçok şirketin evden çalışma sistemine geçişi, evde geçirilen zamanı artırdı. Yetkili mercilerin uyarıları nedeniyle sosyal izolasyon yaşayanlar, bu süreci daha keyifli, verimli ve gündemden uzaklaşmadan geçirmek için çeşitli aktivitelere yöneldi. Dijital platformları izlemek de bu aktivitelerin en ilgi görenlerinden biri oldu.

Günlük koşuşturma içinde diziler dahil birçok içeriği hafta sonu ya da akşam saatlerinde takip edenler,günü dijital platformlarda geçirmeye başladı. Türkiye'nin sevilen dijital platformu BluTV bu dönemde hem üye hem de izlenme oranlarının ciddi anlamda arttığını açıkladı.

Dijital platformdan haber izlenme oranı yüzde 50 arttı

12 Mart 2020 tarihinden bu yana haber kanallarına büyük ilgi vardı. BluTV’nin canlı yayın özelliği üzerinden haber kanallarının izleme süreleri neredeyse yüzde 50 artış gösterdi.

Günlük üye kazanımında %100; izlenme sürelerinde ise yüzde 40 artış yaşandı

Konuya ilişkin bilgi veren BluTV İçerik Direktörü Deniz Şaşmaz Oflaz, “12 Mart’tan itibaren günlük yeni üye sayımız yüzde 100 arttı, izlenme süreleri ise önceki haftalara göre yüzde 40 oranında arttı.En çok izlenen 10 içerik ise Sokağın Çocukları, Aynen Aynen, Canlı Yayın Haber Kanalları, Pavyon, Ankara Havası, The Handmaid's Tale, Ganyan, The New Pope, The Pier ve The Walking Dead oldu. Ayrıca yine 09.00-18.00 yapılan izlemelerde yüzde 21 oranında artış var. Bu da bize insanların, Sağlık Bakanlığı ve pek çok yetkilinin sürekli olarak tekrarladığı önlemlere uyduğu ve evde daha çok vakit geçirdiği bilgisini veriyor. Bu gibi sosyal izolasyon zamanlarında, kendimizi daha meşgul tutmak ve panikten de uzaklaşmak için evde yapılabilecek faaliyetlere daha fazla ihtiyacımız olacak gibi görünüyor. BluTV’de yaşanan izlenme artışlarını da buna bağlayabiliriz” dedi.

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BlutevHaberSon Dakika Haber
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