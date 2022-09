Türkiye'nin ilk ve tek dalış bilgisayarı Mikrosub ticarileşmeye hazır

Ülkemizin en aktif kitle fonlama platformu fonbulucu’da 25 Kasım’a kadar devam edecek turda şirket bedelsiz paylar dahil, paylarının %16,2’sini yatırımcılara arz edecek olan girişim, dalış bilgisayarları konusunda yurt dışına bağımlı olan ülkemizde bir millileştirme hareketi başlatarak yıllık 1,6 milyar dolarlık hacme ulaşan küresel pazarın aktörlerinden olmayı amaçlıyor.

Su altı elektroniği konusunda üstün teknolojili ürünler tasarlayıp üretimini sağlamak amacıyla 2018 yılında kurulan Mikropix firmasının geliştirdiği Türkiye'nin ilk ve tek dalış bilgisayarı Mikrosub, fonbulucu platformunda yatırımcılarını arıyor. Dalışı daha konforlu ve güvenli hale getirmek, av verimliliğini arttırmak, turistik dalış modları ile ilk defa dalış yapan turistlerin dalış sporunu sevmelerini sağlamak ve sualtı elektroniği ürünleriyle ülkemiz dalış ekonomisini canlandırmak misyonuyla ticarileşmeye hazırlanan Mikrosub, 6 milyon TL fon talebiyle şirket bedelsiz paylar dahil paylarının %16,2’sini arz edecek. Yatırım turu 25 Kasım’a kadar devam edecekken, turun başlama tarihi olan 26 Eylül Pazartesi saat 10.00 itibari ile 20 iş günü içerisinde EFT veya kredi kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %20 fazladan pay verilecek.

Girişimin kuruluş ve gelişim hikayesi hakkında bilgi veren Mikrosub Kurucu Ortağı Murat Ünal, “Mikrosub fikrini uzun yıllardır dalış sporu ile ilgilenen mühendislerden oluşan bir ekiple birlikte geliştirdik. Amacımız elektronik tasarım alanındaki bilgi birikimimizi, dalış hobimiz ile birleştirmek, bu alanda yeni bir iş modeli ortaya çıkarmak ve yerli bir üreticiyi pazara kazandırmaktı. Zira dalış için en önemli ekipmanlardan birisi olan dalış bilgisayarları konusunda ülkemiz maalesef yurt dışına bağımlı durumda. Bu kapsamda KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile Türkiye'nin ilk ve tek dalış bilgisayarını tasarlayarak, ülkemizin bağımlı olduğu bir alan için millileştirme çalışmasının da ön adımlarını atmış olduk. Yüksek çözünürlüklü Amoled ekranı, şık tasarımı, kolay değiştirilebilir renkli kordonları ile dalış ve günlük kullanım için ideal olan Mikrosub ürünümüz, konforlu ve güvenli bir dalış için gerekli olan tüm donanımı sağlayan patentli bir ürün” ifadelerini kullandı.

“Dünyada bizim gibi kiralama hizmeti veren dalış bilgisayarı üreticisi yok”

Dünyada dalış sporlarıyla ilgilenen 27 milyon aktif dalgıç olduğunu belirten Murat Ünal, dünyada yılda 2,7 milyon dalış bilgisayarı üretildiğinin altını çizerek yıllık 1,6 milyar dolarlık hacim yaratan pazarın %1.2’sine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Satış ve kiralama olmak üzere iki ayrı modelle çalışacaklarını aktaran Ünal, “Kiralama modelimizin hedef kitlesi olan turist dalışları, her yıl yaklaşık 20 milyon dalış anlamına geliyor. Sadece Antalya'nın Kemer ilçesinde pandemiden önce her yıl 100 bin adet turist dalışı yapılmaktaydı. Hedefimiz tüm dünyada, her yıl 2 milyon kişiye dalış bilgisayarımızı kiralamak yönünde. Dünyada bu şekilde kiralama hizmeti veren hiçbir dalış bilgisayarı üreticisi bulunmadığı için son derece proaktif davranarak hayata geçirdiğimiz modelimizle önemli bir katma değer üreteceğiz” dedi.