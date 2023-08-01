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Türkiye’nin ilk otomotiv sınıfı kamera üreticisi Büyütech, hedef yükseltiyor

Büyütech, 4 milyon dolar değerindeki yatırım turunu kapatıyor. Daha önce 2.5 milyon euro yatırım alan firma, yeni yatırımıyla fabrikasını genişleterek uluslararası bir üretici olma yolunda ilerlemeyi planlıyor.  

01 Ağustos 2023 Salı 14:33
Türkiye’nin ilk otomotiv sınıfı kamera üreticisi Büyütech, hedef yükseltiyor

Türkiye’nin ilk otomotiv sınıfı kamera üreticisi Büyütech, hedef yükseltiyor 

 

Togg’un geri görüş kamerası, çevresel görüş sistemi ve sürücü yorgunluk algılama kamerasının üreticisi olan Büyütech, 4 milyon dolar değerindeki yatırım turunu kapatıyor. Daha önce 2.5 milyon euro yatırım alan firma, yeni yatırımıyla fabrikasını genişleterek uluslararası bir üretici olma yolunda ilerlemeyi planlıyor.  

Gebze’deki fabrikasını 2 milyon euronun üzerinde bir sermayeyle kuran ve Türkiye’nin ilk otomotiv standartlarında kamera üreticisiolanBüyütech, Togg ile yaptığı iş birliği ile adını duyurdu. Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un geri görüş kamerası, çevresel görüş sistemi, sürücü yorgunluk algılama kamerasının üreticisi olan marka, yıllık 800.000 adet üretim kapasitesine sahip.

2021 yılında Farplas'tan 10 milyon euro değerleme ile 2,5 milyon euro yatırım alan firma, şimdi de; 24 milyon dolar yatırım öncesi değerleme ile Türkiye'nin önde gelen fonlarının yer aldığı 4 milyon dolarlıkbir tur kapatmak üzere. Büyütech’in yeni yatırım hedeflerinde ise fabrikasını genişletmek, yeni tasarımlar yapmak ve uluslararası bir üretici olmak var. 

HEDEFİMİZ ULUSLARARASI BİR MARKA OLMAK

Büyütech’in ortağı ve CEO’su Ömer Orkun Düztaş hedeflerinin üretim kapasitesini arttırmak olduğunun altını çiziyor. Düztaş; ‘Kurulduğumuz günden bu yana farklı sektörlerle çalışmaya devam ediyoruz. Son 3 yılda 80 bin olan kapasitemizi otomotiv standartlarında yüksek kalite üretim ile birlikte 800 bine çıkardık. Yakın zamanda da fabrikamızı genişleterek, bu rakamı 4 katına kadar çıkarmayı amaçlıyoruz. 4 milyon dolarlık yeni yatırım turu bu ay içinde tamamlanacak. Bu yatırımlarla fabrikamızı genişletmeyi ve üretimlerimize yeni geliştirilmiş tasarımlar eklemeyi planlıyoruz. Bu sayede hem üretimimiz artacak hem de istihdamımızı arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca uluslararası bir firma olma yolunda da adımlarımızı sağlamlaştırmış olacağız,’ şeklinde sözlerine devam ediyor.

Şu an için yıllık 800 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın, yapılacak ek yatırımlar ile birlikte kapasitesini 3 milyonun üzerine çıkarmayı hedeflediğinin de altını çizen Düztaş; ‘Bu, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda daha geniş bir etkiye sahip olmamızı sağlayacak,’ diyor.

Markanın bir diğer ortağı ve COO’su Alparslan Işıklı ise; ‘Fabrikamız, Türkiye'deki teknoloji ve üretim ekosistemine önemli bir katkı sağlıyor. Bu alandaki öncülüğümüzü de perçinliyor. Kamera özeline odaklanan bir yapıya sahip olan fabrikamız, bu anlamda Türkiye'de bir ilk. Mekanik montaj hatları, yüksek hassasiyette lens montajı için özel lens montaj hattı, elektronik dizgin hattı, mekanik montaj hattı, sızdırmazlık kontrol hattı, ürünlerin kalibrasyon ve testlerinin yapılacağı, tamamen kendi bilgi ve deneyimlerimizle oluşturduğumuz, bir kamera kalibrasyon hattını bünyesinde barındırıyor,’ diyerek sözlerini tamamlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Büyütech
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