Bursa Ramazan Tatlısı Tarifi sır gibi saklanıyor

Ramazan ayı için Bursa'nın yerel lezzetleri arasında önemli bir yere sahip Ramazan Tatlısı üreticisini ve tadına bakanları mutlu ederken, evinde yapmak isteyenler için hayal kırıklığı yaşatıyor. Sadece Ramazan ayında yapılan ve tarifi sır gibi saklanan tatlı büyük rağbet görüyor. Tatlıcılık yapan aile ramazan ayı boyunca günde 300 kilo ramazan helvası tatlısı satışı yapıyor. Tatlının kilosunu ise 90 liradan satışa sunuyor. Bu tatlının lezzetini duyan şehir dışından gelenler oluyor.

tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan Ramazan helvası tatlısı çok beğenilince talep görmeye başladı. O zamandan itibaren yapılan tatlı bugün torunu Güven Baba, tarafından yapılmaya devam ediyor. Un, su ve yağ karışımıyla, tatlı şerbete yatırılarak hazırlanıyor.



Tarifi sadece aile tarafından bilinen tatlının sırrı kimseye söylenmiyor. Ramazan ayında büyük talep görüyor. Bu tatlının lezzetini duyan şehir dışından gelenler oluyor. Tatlıcılık yapan aile ramazan ayı boyunca günde 300 kilo ramazan helvası tatlısı satışı yapıyor. Tatlının kilosunu ise 90 liradan satışa sunuyor.

Firmanın 3 kuşak işletmecisi Güven Baba, "Ramazan helvası ramazan ayında yapılan bir tatlıdır. Sadece ramazan ayında yapmaktayız. Bu tatlıyı 1960 yılında ilk dedem Ali Baba, yapmış satmaya başlamış, tatlı çok beğenilince o yıldan itibaren yapmaya devam ediyoruz. Babam devam etti şimdi 3'üncü kuşak olarak ben devam ediyorum. Bu tatlıyı eski insanlar daha iyi biliyor. Son bir kaç yıldır taleplerde büyük artış var ününü duyup şehir dışından gelenler var tatlının kilosunu 90 liradan satıyoruz. Tatlımız un, su ve yağ ile oluyor. Üzerine hazırlandıktan sonra şerbeti döküyoruz. Günde 300 kilo tatlıdan satıyoruz" dedi.