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Avrupa'da modaya Türk eli değdi

Nevşehir'in bağrından kopan ve hayatını Almanya'da idame ettiren işadamı Mesut TİMUROĞLU, tekstil sektörüne iddialı bir giriş yaparak adeta taşları yerinden oynattı.

31 Temmuz 2020 Cuma 16:28
Avrupa'da modaya Türk eli değdi

Gelişen ve değişen dünya düzeninde modayı yakından takip edenlerin, kaliteli ve ayrıcalıklı ürünlere sahip olacağı tek adres vizyonu ile yola çıkan B KARAKTER, şimdiden sektöre ayrı bir heyecan getirmiş.

Haber: Yaşar KAÇMAZ

■ TEKSTİL DEVLERİNE MEYDAN OKUYOR

Almanya merkezli olarak dünyanın birçok ülkesine online olarak hizmete başlayan B KARAKTER, trend olacak ürün çeşitliliği ve yenilikçi kataloğuyla Avrupa'da zirveye meydan okuyor.

Birbirinden farklı ve en son trend olacak ürünler ile müşterilerine merhaba diyen B KARAKTER, yılların hayalini gerçeğe dönüştüren Mesut TİMUROĞLU imzasını taşıyor.

■ TIRMANIŞ BAŞLIYOR

Benim hayatım "B KARAKTER" diye dile getiren TİMUROĞLU, yıllarca yaptığı mankenlik mesleğinden tekstil dünyasına tırmanışını şöyle özetliyor:

■ "ANNEM VE DEDEM YOLUMU AYDINLATTI"

Bana en çok feyz olan rahmetli annem ve dedem Eminoğlu Bayram oldu. Başarmak onlar için bitirdiğinde başarmaktı her zaman. Dedemin kırtasiye ve kütüphane dükkanı vardı. Benim çocukluk yıllarımda, dedem kitaplara olan düşkünlüğünden ötürü her türlü zorluğa rağmen bir kitap için kilometrelerce yol kat ederdi. Dedemin bu azmi bana ışık oldu ve her daim yolumu aydınlattı.

■ VE GELECEĞİN MARKASININ DOĞUŞU

Uzun yıllar inşaat sektöründe hizmet verdikten sonra gelen teklifler karşısında mankenliğe geçiş yapan Mesut TİMUROĞLU, 1993 - 1998 yılları arasında tanınmış ünlü markalara mankenlik yaparak geleceğin temellerini aslında o yıllarda atmış.

■ "ZİRVEDE BENDE OLACAĞIM"

Başarılarla dolu mankenlik basamaklarını birbir çıkarken, "Öyle bir gün gelecek ki, tekstil dünyasında yükseleceğim ve o markaların arasında bende olacağım" diyerek kendine bir söz vermiş ve nakış nakış dokuyarak güçlü bir marka yaratmak için yıllarca sabırla beklemiş.

■ İŞTE O GÜN, BUGÜN 

Bugün o sözü gerçekleştirmenin tam zamanı diye iddialı bir başlangıç yapan TİMUROĞLU, 500 yıllık bir mazisi olan Alman dünya firmaları arasında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ediyor.

■ "TÜM GÖZLER B KARAKTER'DE OLACAK

Ürünlerimiz ile kaliteli şık giyimin ve modanın öncüsü olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın diyen Mesut TİMUROĞLU, "Sezonun moda ve trend olacak giyimleri, aksesuar ve dekorasyon modelleri ile giyimseverlere geniş bir yelpaze seçeneği sunuyoruz. Giyim sektöründe bilgi ve tecrübe birikimine sahip eğitimli ve deneyimli ekibimizle müşteri memnuniyetini ön planda tutarak gücümüze güç katarken, online alışveriş mağazamız ile de dünyanın her noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. Her geçen gün yenilenen tasarımlarımızla bundan böyle tüm gözler B KARAKTER'e çevrilecek." dedi.

■ TİMUROĞLU Kimdir?

Halit ve Zeynep Timuroğlu'nun Temuçin, Ömer Faruk ve Gülay isimlerinde dört çocuğundan sonuncusu olarak 1976 yılında Türkiye'nin Nevşehir ilinde dünyaya geldim. 15 Mayıs 1963 yılında Türkiye'den Almanya'ya göç eden ailem, hiç bir zaman bizleri vatanımızın değerlerinden yoksun bırakmadı. Memleketimiz Nevşehir dolayısıyla Türkiye ile olan bağımız hiçbir zaman kopmadı. Uzun yıllar inşaat sektörü ve mankenlik alanlarında hizmet verdim. Halen Almanya'da ikamet etmekteyim. 

Son Güncelleme: 31.07.2020 16:46
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