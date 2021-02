İranlı judocu Said Moulay İsrail'de ringe çıkıyor

Haber Rafael Sadi

İranlı ünlü judocu Said Moulay, İsrail'de ezeli rakibi ile ringe çıkmaya hazırlanıyor. Koronvirüs nedeniyle zorunlu karantina süresinin bitmesini bekleyen Said Moulay Tel Aviv'de düzenlenecek Grand Slam'e katılacak

Ülkesinden kaçan ve şimdi Moğolistan'ı temsil eden sporcu dün gece Ben Gurion Havaalanına indi. Tel Aviv Grand Slam için hemen karantina oteline götürüldü. Moulay: "Yarışmaya geldim, her şey burada kendimi güvende hissediyorum" dedi.

Şu anda Moğolistan'ı temsil eden İranlı judocu Said Moulay, bu hafta sonu Tel Aviv'de yapılacak Grand Slam yarışması için Tel-Aviv’e geldi. Yarışma öncesinde bu gece (Pazar) "Burada olmaktan çok mutluyum, yarışmaya geldim. Burada her şey güvende, her şey iyi. Şimdi rekabet zamanı." Dedi.



Said Moulay: Tel Aviv'deki Grand Slam'e gelmeyi çok istiyordum



Judocu Said Moulay, Tel Aviv Grand Slam için kayıt yaptırdı



Judo Derneği başkanı Moshe Ponti, Moulay ile Ben Gurion Havaalanında buluştu ve yarışmanın açılışına kadar tecrit altında kalacağı otele arabayla geldi.

Fotoğraflar :Judo Derneği ve Yariv Katz ve Oz Mualem

Ponti, "Said Moulay ve koçu Muhammed'i gördüğümde sadece heyecanlandım, çok uzun zamandır başıma gelmeyen bir şey" dedi. "Bu tamamen farklı bir heyecan, bu gerçekten tarihi bir şey, Said Moulay, herkesin gerçekten sevdiği bu inanılmaz adam ve biz de İsrail Devleti'nde onu seviyoruz. Gerçek bir kahraman ve gerçek bir rakip. Gerçekten sözüm yok. İran'dan gelen Said arasında kalpleri bir araya getirerek tarih yaptık "Ve ben İsrail'denim, İran'dan Muhammed. Gerçekten bir yakınlaşma. Ve iki halk arasında barış olabilir.

Moulay, yalnızca birkaç hafta önce, Tel Aviv'deki Grand Slam'de yarışmak için İsrail'e gelmek istediğini ifade etti. Moulay, uzun düşünceler ve koçu Muhammad Mansuri Dünya Judo Derneği ile yaptığı konuşmadan sonra bu kararı verdi.

Moulay, 2019 yazında 81 kilo şampiyonu olduktan bir yıl sonra Tokyo'daki en önemli yarışma olan Dünya Şampiyonası'na gitti.

Yıllarca içten içe kemiren öfke ve şüphelerin ardından Moulay, İranlıların önüne koyduğu tüm yasakları kırmaya karar verdi. Bundan önce bile, İsrailli Sagi Muki'ye karşı rekabet etme veya hatta onun yanında podyumda durma fırsatı reddedildi, ancak bu sefer bozuldu - İran birliği ona yarı finallerde kasıtlı olarak kaybetmesi için ağır baskı uyguladı. Finalde Muki ile karşılaşmayacaktı. Muki dünya şampiyonu olurken, aynı zamanda bronz madalya savaşında da mağlup oldu. Mulai artık bunu kabul etmek istemiyordu, Almanya'ya kaçtı ve ardından Moğolistan'ı temsil etmek için bir teklif aldı. Hayatına yönelik sürekli tehditlere rağmen, yaşadıklarını anlatarak ve Uluslararası Judo Derneği'nin İran'ı faaliyetten uzaklaştırma kararına yol açarak geri adım atmadı

Dünya Judo Derneği Başkanı Marius Wieser, Moulay'ın hayatının tehlikede olduğunu ve tek başına savaşamayacağını anladı ve İran'ı kanatları altına aldı. Aynı zamanda, Moulay ve Muki ilişkinin arka planında bağlantı kurduğunda, siyasi pislikten büyük bir arkadaşlık gelişti. Öne çıkan olay, 2019'da Çin'deki Masters Turnuvası'nda çektikleri ve dünyada ses getiren aynı ünlü ortak özçekimdi.

Şimdi indikten sonra önümüzdeki Çarşamba günü yarışma çekilişini bekleyeceğiz ve Moulay ile Sagi Muki arasındaki karşılaşmayı hangi aşamada görebileceğimizi göreceğiz. Moulay, sayıları giderek artan prestijli olimpiyat skorları listesine dahil olan kıdemli judokalar da dahil olmak üzere 65 ülkeden 450 sporcuyla elbette yalnız olmayacak.

Otonom müstakbel yarışmanın başlatılmasından heyecan duyan sendika başkanı Moshe Ponti: “Böylesine uluslararası bir yarışmaya özellikle bu kadar zor zamanlarda ev sahipliği yapmak büyük bir heyecan. Eminim ki yarışma ülkemizdeki sporseverlerin gönlüne bir neşe getirebilir, bu bizim için büyük bir ayrıcalıktır. "Avrupa Şampiyonalarına burada ve iki yıl boyunca Grand Prix'e ev sahipliği yaptıktan sonra, dünyanın en önemli yarışmalarından biri olan Grand Slam'i yükselttik ve elde edebildik ve böyle günlerde hepimizin biraz gülümsemeye ihtiyacı var."

Yarışmayı izlemek üzere Perşembe günü gelmesi beklenen Kültür ve Spor Bakanı Hili Trooper, "İlk kez Grand Slam judo yarışması İsrail'e gelecek. Ülke için büyük bir ayrıcalık ve Turnuvaya ev sahipliği yapmak üzere seçilmiş olmamız Yarışmayı izlemek üzere Perşembe günü gelmesi beklenen Kültür ve Spor Bakanı Hili Trooper, "İlk kez Grand Slam judo yarışması İsrail'e gelecek. Ülke için büyük bir ayrıcalık ve Turnuvaya ev sahipliği yapmak üzere seçilmiş olmamız heyecan verici. Benim rehberliğime göre Kültür ve Spor Bakanlığı, korona vebasıyla uğraşmak için karmaşık günler olsa da, bu önemli olayın gerçekleşmesine izin vermek için elinden gelen her şeyi yaptı. "