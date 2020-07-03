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DAÜ Shanghai listesinde yer alan en başarılı Türk okulu oldu

03 Temmuz 2020 Cuma 09:41
DAÜ Shanghai listesinde yer alan en başarılı Türk okulu oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Shanghai listesinde yer alan en başarılı Türk okulu oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Çin merkezli ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2020’de Alan Sıralamaları listesinde yer aldı. Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında 46. Sırada yer alarak hem Kıbrıs adasından listeye tek üniversite olma başarısı gösterirken hem de Türkiye’den sıralamaya girmeyi başaran üniversiteler arasında birinci oldu. 
2009 yılından bugüne dünya üniversiteleri sıralamasını yapan Çin merkezli ShanghaiRanking, dünyanın saygın üniversitelerinin yer aldığı ve takip ettiği bir derecelendirme kuruluşu. DAÜ bu alanda geçtiğimiz yıl açıklanan listede 76-100 bandında yer almıştı. DAÜ’nün bu yıl 46. sıraya yükselmesi büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. DAÜ haricinde Türkiye üniversitelerinden Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında listeye girmeyi başaran Akdeniz Üniversitesi 101-150, Anadolu Üniversitesi ise 201-300 bandında kendilerine yer buldu.


“Başarı tesadüf değildir, DAÜ dünya standardında eğitim veren bir kurumdur”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, söz konusu sıralamada DAÜ’nün bir kez daha yer almasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti. DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hocanın, bunun da elde edilen akreditasyonlar ile kanıtlandığını ve uluslararası kalite standartlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Başarının asla tesadüf olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün üniversite olarak adada öncü, dünyada ise en iyilerden biri olmayı hedeflediğini belirtti. ShanghaiRanking Alan Sıralamaları Listesi’nde kendilerine yer bulan Turizm Fakültesi ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ni kutlayan Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün başarısında katkısı olan tüm personele de teşekkürlerini iletti. Ayrıca elde edilen başarı ile ilgili açıklama yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ise çok önemli uluslararası bir değerlendirme kuruluşu olan Shangai Ranking’de binlerce üniversite arasında Turizm İşletmeciliği alanında 46. sırada yer almanın DAÜ Turizm Fakültesi adına gurur verici olduğunu ifade etti. 

ShanghaiRanking Sıralaması Hakkında

Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) ilk olarak Haziran 2003’te Shanghai Jiao Tong University, Graduate School of Education, Center for World-Class Universities (CWCU) tarafından yayımlandı ve her yıl güncellendi. 2009 yılından itibaren söz konusu dünya sıralamalarının telif ve yayıncılık hakları Çin merkezli bağımsız derecelendirme kuruluşu olan ShanghaiRanking Consultancy tarafından alındı. Herhangi bir üniversite ya da devlet kurumu ile bağı bulunmayan ShanghaiRanking Consultancy, söz konusu sıralamaları, alanlarda yapılan yayınlar ve başarıların esas alındığı 6 farklı endeks üzerinden yapıyor. Bağımsız derecelendirme kuruluşu ShanghaiRanking hakkında detaylı bilgiye http://www.shanghairanking.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

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