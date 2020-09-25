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Başkan Genç itfaiyecileri ve eczacıları ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ilçedeki itfaiyeci ve eczacıları ziyaret etti. Pandemi süresince iki meslek grubunun da canla başla çalıştığını söyleyen Başkan Genç, değerlerinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

25 Eylül 2020 Cuma 13:45
Başkan Genç itfaiyecileri ve eczacıları ziyaret etti

Başkan Genç itfaiyecileri ve eczacıları ziyaret etti

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyeciler Haftası ve 25 Eylül Eczacılar Günü dolayısıyla Sarıyerli itfaiyeciler ve ilçede görev yapan en genç ile en yaşlı eczacıları ziyaret etti. Başkan Genç’e başkan yardımcıları da eşlik etti. Ziyaretten önce  eczacılar için kaleme alınan mektuplar  dağıtıldı.

BÜYÜK BİR DAYANAK

Gezide ilk duraklar İstinye ve Büyükdere’de bulunan itfaiye istasyonları oldu. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen ziyarette çalışanlar için bir yazı kaleme alan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “ Sadece yangında değil her dertte, tasada toplumun yanında olmamız bizler için, yaşayan her canlı için büyük bir dayanaktır. Özellikle bu süreçte tüm risklere rağmen vatandaşın yanında olmanız bulunmaz bir nimet” ifadelerini kullandı.

ÖNEMİ KAVRANMALI

İtfaiyecilere yapılan ziyaretin ardından ilçede görev yapan en yaşlı eczacı olan Ayhan Küçükeroğlu’nun Sarıyer Merkez’de bulunan eczanesi ile en genç eczacı olan Sevinç Cansu Özdemir’in Çayırbaşı’ndaki eczanesi ziyaret edildi. Çalışanlara çiçek takdim ederek günlerini kutlayan Başkan Genç, sağlık çalışanları ve eczacıların öneminin kavranması gerektiğini söyledi.

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