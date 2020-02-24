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BBC Earth | Bana güvenin ben doktorum ekranlarda

Belgesel tutkunları ekran başına. “Bana Güvenin, Ben Doktorum” ve “Sıfırın Altında Yaşam” yeni sezonları ile BBC Earth’de

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:37
BBC Earth | Bana güvenin ben doktorum ekranlarda

BBC Earth | Bana güvenin ben doktorum ekranlarda

BBC Earth’ün en sevilen yapımlarından “Bana Güvenin, Ben Doktorum” ve “Sıfırın Altında Yaşam” belgesellerinin yeni bölümleri Mart ayında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. “Bana Güvenin Ben Doktorum” 3 Mart Salı günü 9. Sezonu, “Sıfırın altında Yaşam” ise 4 Mart Çarşamba günü 7. Sezonu ile saat 22:00’da Digiturk, Tivibu ve D-Smart platformlarında yer alan BBC Earth’de ekranlara geliyor.

Mart ayında birbirinden ilginç bilgilere ve heyecan verici sürükleyici maceralara ortak olmaya hazır mısınız? BBC Earth, izleyicilerini her bir bölümünde alanında uzman bir doktorun sunuculuğunda genetik, psikiyatri ve pediatriye kadar birçok farklı branşta sağlıkla ilgili en dikkat çekici bilgilere... Kuzey Kutubu’nun giderek daha öngörülemez hale gelen iklimindeki özgürlük ve hayatta kalma arayışına ortak olmaya davet ediyor.

“Bana Güvenin Ben Doktorum”

Uzun süredir yayınlanan sevilen sağlık programı, reklamların ve manşetlerin ötesine geçerek sağlığınıza neyin iyi geldiğine dair gerçeği bulmak için geri dönüyor. Dizinin ekibi en son araştırmaları arayıp buluyor ve büyük deneyler yapmak için önde gelen üniversitelerle çalışıyor. “Az yemek hafızanızı artırabilir mi?”, “Ömür boyu süren bir fobi birkaç saatte tedavi edilebilir mi?”, “Ağlayan bebeği sakinleştirmenin en iyi yolu nedir?”, “Gıdalar ruh halinizi iyileştirebilir mi?” gibi çeşitli sağlık sorularının cevaplarını arıyorlar.

“Sıfırın Altında Yaşam”

Sıfırın Altında Yaşam’ın dirençli karakterlerinin buzlu maceralarına yeniden katılın. Emmy ödüllü şov, onların günlük yaşamlarını takip etmek için dünyanın en zor bölgelerinden olan Alaska'ya geri dönüyor. Sue ve Jessie’nin değişen doğaya hızla adapte olmak zorunda oldukları bölümlerde;Sue gittikçe belirsizleşen bir geleceğe hazırlanıyor, Jessie ve köpek takımı ikinci Iditarod 1600 km. kızak yarışlarına hazırlanıyor ve olağandışı hava koşulları Hailstoneların hayati kaynaklarının hasadını güçleştiriyor.

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