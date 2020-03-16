BELTUR'da yeni dönem | Köşklerde hizmet birimleri yenileniyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Beltur A.Ş. yeni döneme yeni bir anlayış ve yeni bir konsept ile başladı. İstanbul’un dört bir yanında hizmet veren Beltur Cafe ve restoranlarını, organizasyonundan en küçük detayına kadar düzenlemeye başladı.
Beltur işletmeleri sürekli denetleniyor, misafirlerin beklentilerinin karşılanması için saha araştırmaları yapılıyor. Mevcut mekanlar yeni konpseptle hızla yenilenirken, yeni hizmet noktaları da açılıyor. Alibeyköy Cep Otogarı’nda karşılıklı iki şubeyle hizmet vermeye başlayan Beltur biride sıcak yemek diğerinde unlu mamuller servisi veriyor.
Kadın çalışanların sayısı da artan Beltur, çocuklar için de sürprizler hazırlamaya devam edecek.Geçtiğimiz yarıyıl tatilinde Beşiktaş Yıldız Parkı içinde bulunan Haveran’da çocuklara ücretsiz özel atölyeler düzenleyen Beltur, yaz tatilinde de aynı etkinliklere devam edecek. Güçlü Şeneler “Çocuklar Beltur’larda her zaman ayrıcalıklı misafirlerimiz. Haveran’da ve Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki Beltur şubemizde çocuklarımıza ücretsiz özel atölyeler düzenlemeye devam edeceğiz. Çocuklarımız doğayla iç içe yeşillikler içerisinde keyifli çalışmalar yaparken aileleri de kafe kısmında oturup çocuklarını izleme şansı bulacaklar” diyor.