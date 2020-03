BELTUR'da yeni dönem | Köşklerde hizmet birimleri yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Beltur A.Ş. yeni döneme yeni bir anlayış ve yeni bir konsept ile başladı. İstanbul’un dört bir yanında hizmet veren Beltur Cafe ve restoranlarını, organizasyonundan en küçük detayına kadar düzenlemeye başladı.

İstanbul’un tarihi köşkleri Hidiv Kasrı, Sarı Köşk, Pembe Köşk,Beyaz Köşk, Küçükçamlıca Köşkü, Malta Köşkü gibi tarihi mekanlar ile 200’e yakın cafe ve restoran ile İstanbullulara veren’yi pilot şube olarak seçti. Caddebostan Cafe tepeden tırnağa yeniden düzenlendi. Sahil bandındaki şubelere özel bir önem verdiklerini kaydeden Beltur A.Ş. Genel Müdürü Güçlü Şeneler, “Başta Boğaziçi olmak üzere İstanbul’un sahillerine ayrı bir önem veriyoruz. Bu nedenle sahil bandındaki şubelerimiz için Caddebostan Beltur’u pilot şube olarak seçerek bir çalışma başlattık. Kütüphanesinden ders çalışma alanına, bilgisayarı ile çalışarak çayını ve kahvesini yudumlamak isteyeninden açık alanda denizi seyretmek isteyenlere kadar her amaca, her yaş grubuna ve her kesime hitap edecek bir konseptte tasarladık. Şimdi sahil bandındaki tüm şubelerimizi, Caddebostan Beltur’u örnek alarak yenileyeceğiz” dedi. Şeneler, Hidiv Kasrı, Malta Köşkü ve Emirgan Korusu içindeki köşkler ile Galata Kulesi gibi tarihi mekanların aslına sadık kalınarak dokusuna uygun restorasyonlarla gelecek kuşaklara aktarılacağını söyledi.

Beltur işletmeleri sürekli denetleniyor, misafirlerin beklentilerinin karşılanması için saha araştırmaları yapılıyor. Mevcut mekanlar yeni konpseptle hızla yenilenirken, yeni hizmet noktaları da açılıyor. Alibeyköy Cep Otogarı’nda karşılıklı iki şubeyle hizmet vermeye başlayan Beltur biride sıcak yemek diğerinde unlu mamuller servisi veriyor.

Kadın çalışanların sayısı da artan Beltur, çocuklar için de sürprizler hazırlamaya devam edecek.Geçtiğimiz yarıyıl tatilinde Beşiktaş Yıldız Parkı içinde bulunan Haveran’da çocuklara ücretsiz özel atölyeler düzenleyen Beltur, yaz tatilinde de aynı etkinliklere devam edecek. Güçlü Şeneler “Çocuklar Beltur’larda her zaman ayrıcalıklı misafirlerimiz. Haveran’da ve Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki Beltur şubemizde çocuklarımıza ücretsiz özel atölyeler düzenlemeye devam edeceğiz. Çocuklarımız doğayla iç içe yeşillikler içerisinde keyifli çalışmalar yaparken aileleri de kafe kısmında oturup çocuklarını izleme şansı bulacaklar” diyor.