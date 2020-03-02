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Bursa'da 600 yıllık gelenek yeniden canlandı

60 yıl aradan sonra bir gelenek yeniden hayat bulud. Bursa'da Abdal Mehmet Hazretleri'ni yâd etmek için yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyen 4 bin kişi uzun kuyruk oluşturdu.

02 Mart 2020 Pazartesi 10:16
Bursa'da 600 yıllık gelenek yeniden canlandı


Bursa'da 600 yıllık gelenek yeniden canlandı

Anadolu velilerinden Abdal Mehmet Hazretleri'ni anmak için 600 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde bu yıl da köfteli çorba dağıtıldı. Abdal Mehmet dağıtılan çorbanın ve okunan duanın ardından kabri başında yâd edildi. Yılda bir kez pişirilen çorbadan içmek isteyen Bursalılar uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar köfteli çorbadan içip Abdal Mehmet Hazretleri'nin kabri başında dua etti. Bu yıl ikinci etkinliği düzenlediklerini ifade eden Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Köfteli çorba geleneği yüzlerce yıl devam etmiş. 1940 yılından sonra ara verilmişti. Biz de 80 yıllık aradan sonra bu geleneği geçtiğimiz yıl yeniden başlattık.

Bu 600 yıllık bir gelenek, bu geleneği devam ettiriyoruz. Çok yoğun bir katılım var. 600 yıllık bu gelenek tekrar devam etmiş olacak. Bu çorbadan bugün 4 bin kişi içti, seneye de inşallah daha kapsamlı bir anma yapacağız" dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
GelenekBursaÇorbaKuyruk
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